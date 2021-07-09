基隆11大觀光風景區解封！基隆嶼登島日限840人　4大場館不開放

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央宣布三級警戒延長至7月26日，基隆市長林右昌9日下午防疫記者會表示，針對本市風景區管制鬆綁措施跟規劃，各轄管之風景區及觀光據點自7月13日起「解除封閉」每日下午4時關閉，並禁止水域活動；基隆嶼7月13日開放預約，每日登島總數降載為840人，每艘船隻載客數降載為7成；但里民活動中心、校園操場、國民運動中心、公有運動場館持續關閉。

風景區及觀光據點：基隆市各轄管之風景區及觀光據點自7月13日起解除封閉，每日下午4時關閉，並禁止水域活動；解除範圍：（1）交通部觀光局北觀處之和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、汫水澳；（2）本府轄管之暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域；防疫措施：持續與北觀處共同加強巡查、落實場域消毒、實聯制等防疫措施；並持續加強景點環境清潔及設施維護，將於每日進行觀光景點環境清潔，及設施損壞修繕等工作。

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基隆嶼：7月13日開放預約，遊客可上「基隆嶼觀光預約平台」查詢，7月24日正式登島，每日登島總數降載為840人，每艘船隻載客數降載為7成，下午4點後不開放登島。落實實聯制、公共場域（候船處）及全船定期清消，相關從業人員協助旅客量測體溫、手部消毒，並須佩戴口罩、勤洗手；另由導覽人員於解說時加強宣導防疫措施，市府派專人加強督導船家落實防疫措施之情形，如有未落實總量管制及防疫規定，依傳染病防治法裁處及實施違規計點，並作為隔年核准登島營運資格之參考。

▲▼三級警戒延長至7/26日，基隆市因應調整之行政措施。（圖／基隆市政府提供）

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