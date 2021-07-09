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基隆11大觀光風景區解封！基隆嶼登島日限840人　4大場館不開放

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央宣布三級警戒延長至7月26日，基隆市長林右昌9日下午防疫記者會表示，針對本市風景區管制鬆綁措施跟規劃，各轄管之風景區及觀光據點自7月13日起「解除封閉」每日下午4時關閉，並禁止水域活動；基隆嶼7月13日開放預約，每日登島總數降載為840人，每艘船隻載客數降載為7成；但里民活動中心、校園操場、國民運動中心、公有運動場館持續關閉。

風景區及觀光據點：基隆市各轄管之風景區及觀光據點自7月13日起解除封閉，每日下午4時關閉，並禁止水域活動；解除範圍：（1）交通部觀光局北觀處之和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、汫水澳；（2）本府轄管之暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域防疫措施持續與北觀處共同加強巡查、落實場域消毒、實聯制等防疫措施；並持續加強景點環境清潔及設施維護，將於每日進行觀光景點環境清潔，及設施損壞修繕等工作。

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基隆嶼：7月13日開放預約，遊客可上「基隆嶼觀光預約平台」查詢，7月24日正式登島，每日登島總數降載為840人，每艘船隻載客數降載為7成，下午4點後不開放登島。落實實聯制、公共場域（候船處）及全船定期清消，相關從業人員協助旅客量測體溫、手部消毒，並須佩戴口罩、勤洗手；另由導覽人員於解說時加強宣導防疫措施，市府派專人加強督導船家落實防疫措施之情形，如有未落實總量管制及防疫規定，依傳染病防治法裁處及實施違規計點，並作為隔年核准登島營運資格之參考。

▲三級警戒延長至7/26！基隆市因應調整之行政措施。（圖／基隆市政府提供）

▲▼三級警戒延長至7/26日，基隆市因應調整之行政措施。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市持續關閉場館。（圖／基隆市政府提供）

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