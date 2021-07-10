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喬友大火勇消陳志帆追晉分隊長　消防車鳴笛同袍列隊致敬送行

▲▼彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷，其中包括勇消陳志帆。（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

喬友大樓大火造成4死22傷悲劇，其中包含彰化縣勇消陳志帆，彰化縣政府將追晉他為分隊長，15日追思告別典禮頒授褒揚令、晉升令、榮譽章，並覆蓋消防旗、國旗，靈車隊伍將繞行彰化、東區分隊，由消防同仁列隊致敬，車輛鳴笛送上最後一程。

彰化喬友大樓6月30日晚間近8點時，2樓發生火警，位於7至9樓的防疫旅館百香果商旅濃煙密布，導致20多位居家隔離、自主管理的住客受困。消防隊到場後立刻全副武裝，進入火場救人，其中包括33歲東區消防分隊隊員陳志帆，他最後卻因空氣瓶耗盡，命喪火場，成為「火神的眼淚」真實版。

▲▼彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼勇消陳志帆入火場救人卻殉職，縣府將追晉分隊長。（圖／資料照）

▲同事整理陳志帆遺物哭慘　人在浴缸沒揹裝備！前輩曝可能原因。（圖／記者游瓊華翻攝）

事發後，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇第一時間都南下慰問陳志帆家屬，追思告別典禮將在15日於彰化殯儀館明孝廳舉行。由於正值全國三級警戒，現場將不舉行公祭，將由總統或代表人頒授褒揚令，並頒授消防獎章。彰化縣長王惠美頒授分隊長晉升另與榮譽章、消防楷模證書。

陳志帆靈棺將覆蓋消防旗、國旗，自由捻香後移上靈車，接著隊伍將繞行消防局，在前往彰化分隊與東區分隊，最後到台中終點站。

第一大隊將安排消防警備車當作前導車，致敬人員將會在消防局與東區分隊大門口列隊致敬，並由消防車鳴笛，送志帆最後一程。

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