大江購物中心傳1確診「下午4時閉館」 　商場回應了

▲大江購物中心忽然暫停營業。（圖／翻攝自大江購物中心官網）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早有網友發文表示，位在桃園中壢的大江購物中心今日下午4點忽然休館，欲前往的民眾不要白跑一趟。消息曝光後，立刻引發熱議，記者實際上官網查詢後，確實有看見該公告，今天下午全館將進行消毒作業。另根據TVBS報導，大江疑有1名專櫃員工確診。

15:55更新：原本外傳大江購物中心有專櫃人員確診，記者稍早向官方確認，對方表示，今天忽然封館消毒不是因為有確診者，而是因為館內有確診者足跡。

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▲桃園個案足跡。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人）

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「桃園某購物中心今日四點休館」為題發文，提到位在中壢的大江購物中心今日下午4點忽然要休館，但是沒有講明原因，而明天也會營業，若大家今晚本來打算去逛逛，千萬別白跑一趟。

消息一出，網友紛紛留言回應，「這說法應該是桃園市要求了」、「沒事兒、沒事兒，消毒而已」、「就只是消毒吧」、「例行性消毒」、「要改成北部某購物中心」、「就消毒而已吧」、「天啊，這代表」。

記者實際上官網查詢後，發現大江購物中心確實有發出公告，內容指出，「配合政府防疫措施，全館進行消毒作業，調整商場營業時間為7月10日16:00休館、暫停營業」，明（11）日12點至8點正常營業。不過忽然大消毒的原因，官網上並未提及。

根據TVBS報導，大江疑似有一位專櫃員工確診，目前消息仍有待查證。