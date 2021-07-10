快訊／萬芳醫院緊急篩檢110人　1病人、2陪病者PCR陽性

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市萬芳醫院傳出有病患病情未改善，再採檢時由陰性轉為陽性，已一人一室隔離觀察，醫療服務降載。對此，台北市聯合醫院副總院長璩大成表示，萬芳醫院沒有封院，但採檢出3名陽性個案，包括1名因肺炎入住的病患，以及2名外傭及家屬。

台北市政府10日下午召開防疫因應記者會，台北市長柯文哲表示，今天大家比較關心萬芳醫院的個案，所以委由璩大成統一說明。

璩大成表示，台北市包括府級、局級及各院，都有對所有發生過院內感染的醫院特別查核，前幾天包括中央的防疫醫師、衛生局、市府高階主管，以及台北市副市長黃珊珊也親自蒞臨。

璩大成說明，經過對萬芳醫院進行充分溝通，並且提出一些建議，包括清空計畫、定期篩檢，以及對篩減的方法等都有具體建議，萬芳醫院也表示願意改善。

璩大成強調，萬芳醫院並沒有封院，同時也依據中央標準，對病房做整體清空計畫，效率、速度都相當不錯，這是一個非常特別的案例，包括這位病人是因為肺炎入院，前兩次PCR採檢都是陰性，才會下轉到緩衝病房。

璩大成指出，由於該名病患的病情沒有改善，醫師警覺性地再做一次PCR採檢，結果發現陽性，同時積極對全病房的病人、工作人員進行篩檢，總計有110人接受篩檢，很不幸地包括該名病患以及兩位外傭、家屬確診。

璩大成說，萬發醫院啟動相當積極的作為、立刻加以清空，包括之前就有做積極查核，院方也有積極改善，目前所有病房已經完成清空，對家屬及病人分別都有處置及說明，目前為止所有工作人員篩檢都是陰性。

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