北市公托可望719解封？　黃珊珊：老師打完疫苗後就會考慮

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，但仍未開放幼兒園營業，不過台北市長柯文哲9日則稱將開放公共托育中心（下稱公托），遭質疑「逆時中」。對此，台北市副市長黃珊珊10日進一步透露，北市正在幫公托老師施打疫苗，希望在降載情況下，工作人員都打了疫苗之後，考慮預計7月19開始解封。

針對北市府提出公托可恢復營業是否已有相關配套？黃珊珊10日下午在北市防疫記者會上表示，北市現在都在幫公托的老師施打疫苗，因為也顧及到所有家長，希望在降載情況下，工作人員都打了疫苗之後，就會考慮開始解封，預計是7月19日開始。

黃珊珊指出，北市希望公托老師在接種完疫苗，但尚未發生作用之前，還是會要他們拿到PCR陰性證明，「如果未滿兩周的疫苗，就要拿PCR陰性證明；至於私托部分，則會看疫苗施打狀況再一一來解封」。

對於此次微解封未開放幼兒園，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，在確診案例中，0到6歲於5月23到29日達到最高峰，雖然確診數有逐步減少，但因母數減少，因此幼兒確診數在7月4到10日間佔比越來越高。

陳時中表示，幼兒較難確實落實防疫作為，幼稚園也很難區隔每位幼兒，因此沿用教育部過去的發函，幼兒禁止到園上課，暑假期間不另行補課，幼稚園教職員工需到園，若家長真的無法自行照顧幼兒，可到園由教職人員協助，且須以醫護人員子女為優先，不過人數還是不可過多。