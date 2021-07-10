設籍台北施打率六都倒數第二　蔡炳坤：這數字沒意義「看看就好」

▲蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員林穎孟在臉書指出，台北75歲以上疫苗接種率在六都中是倒數第二，更是北北基桃生活圈最後一名，詢問「柯市長可接受嗎？」對此，台北市副市長蔡炳坤10日表示，北市施打疫苗不分戶籍，本來說不分戶籍，又回頭統計各縣市設籍打了多少、比率多少，非常沒有意義，這些數字看看就好。

林穎孟依據中央流行疫情指揮中心統計數據，指出台北市75歲以上疫苗接種率51.29％，低於全國平均55.51％，在北基桃生活圈最後一名，六都倒數第二，台北市作為首都，長者疫苗接種成績不只低於全國平均，還是吊車尾，「柯市長可接受嗎？」

對此，蔡炳坤10日下午在北市防疫記者會上表示，北市疫苗接種從85歲長者一路打下來，中央指示非常清楚，疫苗接種不限設籍與否，對台北市來說，有很多中南部長者到北市跟孩子住在，不要為了疫苗遷戶口，甚至還要舟車勞頓回到中南部打疫苗。

蔡炳坤指出，每一次只要公告，市長都一再強調在北市接種疫苗，不論是預約或電話登記，都不限戶籍；而北市每一批都有做核算，大概都在14％至15％左右（非設籍台北卻在台北施打）。

蔡炳坤表示，本來說不限設籍，現在又回過頭統計每個縣市設籍打了多少、比率多少，「我覺得是非常沒有意義的事情」。

蔡炳坤強調，最重要的目標是，只要在台北，每一位長者都可以接種疫苗，至於這些數字看看就好，應該還是把重點放在如何讓長者都能接種疫苗。