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快訊／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診　市府火速設快篩站

記者游瓊華／台中報導

台中今日並無本土確診者新增個案，不過，市長盧秀燕宣布有2個本土確診案例，分別在昨夜跟今天上午通報，其中一人為萬波島嶼紅茶店20多歲男員工，7月8日因覺得身體不適，自行前往7-11購買快篩試劑測試，竟驗出陽性，遂到醫院快篩、PCR皆為陽性確診，目前飲料已經要求停業，進行清消工作。另一名為40多歲在太平工地工作男子，其足跡除了太平，還曾到新社。

▲台中中友百貨、萬波島嶼紅茶以及一中商圈人潮聚集熱點都傳出有確診者足跡，閉館清消。（圖／市府提供）

衛生局長曾梓展表示，昨天晚上10點過後、今天凌晨分別指揮中心接到通報，其中一人為案15340、為北區27歲男性，平常在西區民權路的萬波島嶼紅茶上班，上班時都至7-11市鑫門市購買午餐，7月4日休假時曾去北區三民路三段的光南書店、中友百貨、小米之家，8日開始出現呼吸喘，9日出現發燒、四肢痠痛，自行至7-11市鑫門市購買covid-19居家快篩，呈現陽性，依規自行至醫院採檢，經PCR檢驗確診後收治住院隔離，其Ct值為12，目前已經匡列9人接觸者隔離。

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▲台中市政府今天公布新增確診者足跡。（圖／市府提供）

另外，案15341、為40多歲男性，在太平地區工地工作，平常獨居，昨晚因咳血、心悸前往醫院急診室，PCR檢驗確診，今日經衛生局防疫專線派救護車轉至醫院隔離治療中，初步詢問無旅遊史，6月28日至7月9日期間曾到過太平區的7-11宜昌門市與新社區的7-11興中街門市，其餘資訊市府正持續疫調中。

台中市政府宣布，今天起啟動快篩站，今天台中醫院兩點到六點、明天也增加中國醫藥大學附設醫院設快篩站。

▲台中市政府今天公布新增確診者足跡。（圖／市府提供）

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