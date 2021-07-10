「給我疫苗」車隊揮軍總統官邸　蘇偉碩：疫苗不足「偽」解封

▲醫師蘇偉碩投入爭取疫苗活動。（資料圖／記者李毓康攝）

記者洪靖宜／高雄報導

全國7月13日微解封，但台灣疫苗接種覆蓋率仍不足，精神專科醫師蘇偉碩號召發起「繞行匡圍總統官邸，給我疫苗小民行動」，他批因治國者的私心與失誤，一再延宕阻擾疫苗的採購與進口，使得700多人白白失去寶貴的生命，因此要堅決向統治者發出明確的聲音：「給我疫苗！別再阻撓！」

由精神專科醫師蘇偉碩等人發起的「給我疫苗行動聯盟」10日發起「繞行匡圍總統官邸，給我疫苗小民行動」，早上7點多，蘇偉碩和他的太太王文心博士開車從高雄出發，下午2點半準備在總統官邸周邊包含愛國西路、南昌路一段、南海路、重慶南路二段等道路包圈繞行。

他在臉書指出，這次行動是一個悲傷的抗議，因為治國者的私心與失誤，一再延宕阻擾疫苗的採購與進口，使得七百多人白白失去寶貴的生命，還得不到政府誠摯的道歉與補償！要終止這樣悲劇再繼續不斷發生，人民必須勇於行動，敢於為所愛的人們鬥爭，堅決向統治者發出明確的聲音：「給我疫苗！別再阻撓！」「Vaccines for All.」

今早(10日)他在臉書發文痛批「沒有足夠的疫苗，台灣無法『微』解封，只能『偽』解封」，他會在車上綁上哀悼與抗議的黃絲帶，請也一起繞行匡圍總統官邸的朋友們一起繫上黃絲帶。

時間對我們來說完全沒用！

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