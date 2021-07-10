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微解封餐廳群聚內用OK自宅不行？南投縣府：肉擺空中看得到吃不到

▲竹山分局月前查獲違反群聚規定於自宅聚餐情形，函報主管機關裁罰。（圖／資料照片）

▲竹山分局月前查獲違反群聚規定於自宅聚餐情形，函報主管機關裁罰。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長到7月26日，同時又從13日起「微解封」並調整多項管制作為，南投縣昨敲定餐飲業、百貨賣場美食街仍鼓勵外帶外送，業者若要恢復內用，須依中央規定申請並嚴守防疫措施；但內用卻不限人數，不但警方質疑同屬室內的「自宅聚餐」是否照樣取締開罰，副縣長陳正昇也認為此舉徒增經營成本，讓美意淪為「肉擺在空中看得到吃不到」。

南投縣政府9日下午緊急召開應變會議，由副縣長陳正昇邀集相關局處，謹慎逐一檢討「微解封」下各項管制作為的執行細項與可行性；其中南投雖是少數有條件開放餐廳內用的縣市，但也針對微解封後執行違反防疫規定，提出可能出現矛盾與滯礙難行之處。

▲南投副縣長陳正昇指微解封開放餐廳內用，衍生自宅聚餐是否違法的矛盾。（圖／南投縣政府提供）

▲南投副縣長陳正昇指微解封開放餐廳內用，衍生自宅聚餐是否違法的矛盾。（圖／南投縣政府提供）

縣警局即指出，目前三級警戒規定室內5人、戶外10人以上不得聚集，違者重罰6萬到30萬元；中央微解封卻准許餐廳內用，且僅規定每桌起碼相隔1.5米、未限制人數，有可能出現5個親友想聚餐，又怕被檢舉重罰，被迫捨自家而就餐廳的矛盾情況，若真有同戶聚集逾5人用餐遭到檢舉，警方究竟要不要取締開罰？

陳正昇表示，「微解封」雖是中央美意，但餐廳恢復開放內用的條件卻相當嚴格：從防疫計畫提報審核，到增加隔板、減少桌數，再到增加管制人流等等的人力，都會增加很多成本，卻可能在兩週後就用不到了，讓很多業者都感到這樣的美意，像是「肉擺在空中看得到吃不到」；警方執行防疫取締可能出現的糾紛難題，更待中央重視處理，讓民眾能夠接受及遵循。

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