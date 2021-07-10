10人宜蘭民宿開毒趴！2對情侶突遭8惡煞擄走　群聚恐罰300萬

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉某民宿9日凌晨3時許傳出擄人事件，事發當時民宿內有五對情侶開毒趴，不料，突然有8名惡煞闖入，因債務糾紛，將其中兩對情侶擄走，還砸毀民宿、車輛。警方獲報後，立即調閱監視器鎖定嫌犯位置，經6小時後順利救出兩對情侶。對此，8名惡煞事後被依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦，另民宿內的10人也因違反規定群聚，將函送衛生局裁罰。

▲宜蘭5對情侶開毒趴，其中兩對情侶因債務糾紛遭8名惡煞擄走。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，9日凌晨3時許接獲報案指稱，某民宿有民眾糾紛，警方到達現場了解係一群友人入住，其中兩對情侶因與人有債務糾紛，遭人持棍棒攻擊並砸毀旅宿及人車，該兩對情侶遭人強行入室帶走。分局立即與警局刑警大隊立即組成專案小組查辦，經調閱路口及相關監視器鎖定涉案人車，掌握情資於涉案等人帶被害人返回旅宿時，立即攻堅順利營救兩對情侶，並將涉案8名惡煞緝捕到案，全案報請宜蘭地檢署指揮偵辦。

羅東分局偵查隊長吳文榮說明，初步了解，民宿內共有5對情侶入住，其中兩對情侶遭擄原因與債務糾紛有關，其中2名男子遭私刑毆打，身體有多處擦傷，而8名惡煞將依《刑法》妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦。

吳文榮表示，適逢三級警戒期間，5對情侶待在室內，已違反規定群聚，將會移送衛生局裁罰。根據《傳染病防治法》每人最高可裁罰30萬元。此外，吳文榮也提到，民宿內亦查獲些許毒品。至於詳細事發，仍有待調查釐清。