負面聲量奪六都首長冠軍　柯文哲自認有趣：我是全台最大稻草人

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，其中以雙北地區最為嚴重，根據《山水民調》觀察六都市長表現，台北市長柯文哲在網路聲量奪冠，但也有超過25萬的負面聲量。對此，柯文哲表示，他發現現在自己是全台灣最大的稻草人，「有時候我都覺得看了很有趣，打那個人打的我都不太認識」。

台北市政府10日下午召開防疫因應記者會，柯文哲表示，有時候晚上回家看電視，就會發現自己現在是全台灣最大的稻草人，幾乎每一台、每一位名嘴，甚至連網路新聞都鋪天蓋地在打柯文哲，並笑說「有時候我都覺得看了很有趣，打那個人打的我都不太認識」。

柯文哲強調，台北市的疫情還是秉持專業處理，畢竟這也是自己的專業，所以該怎麼做就怎麼做。至於鋪天蓋地的攻擊，「要攻擊那也沒辦法」，他也每次都安慰自己，「我自己讓很多人有工作做、有飯吃」。

民調表示，台北市屬於疫情熱區，全國矚目，柯文哲在防疫記者會話題性不輸疫情指揮中心記者會，再加上北農事件等議題延燒，也讓各界討論不斷，使柯文哲在六都之中成為輿情聲量冠軍。

民調也指出，聲量冠軍的柯文哲，背後卻是最低的P/N值0.23（P/N值=正聲量/負聲量），雖然勇奪聲量王，但負面聲量高達25萬，更勝於正聲量。

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