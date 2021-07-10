辦公室吃飯「和內用一樣危險？」　網揭1關鍵：兩者能比嗎

▲在辦公室吃飯若無隔板，「這樣有比較安全？」（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心宣布三級警戒再延長至26日，同時也有一些適度鬆綁措施，其中「餐飲場所」只要符合指揮中心指引即可內用；不過，除了彰化縣、南投縣、台南縣（今會再研商）、屏東縣、花蓮縣及台東縣外，其餘縣市仍不開放內用或鼓勵外帶。就有網友發文表示，雖然多數餐廳還是僅開放外帶，但是上班族帶回公司吃，其實和內用意思還是差不多，「這樣有比較安全？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」為題發文，提到現在還是有很多餐廳只開放外帶，上班族只能將便當帶回辦公室吃，但是，大多數人的座位之間都沒有放隔板，大家還是一起吃飯。

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原PO表示，因為他這陣子兼差跑外送，所以還蠻常看到上班族吃飯的情況。事實上，現在還是有很多人都會坐在一起吃飯，甚至聊天，「這樣有比較安全？」而他也納悶，這兩者之間的標準到底在哪裡？

▲原PO覺得「在辦公室吃飯」和「在餐廳內用」的意思差不多。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「吃飯一起聊天就是錯的」、「內用風險超高」、「對啊，不是有隔板、梅花座就好了」、「我是覺得可以內用，但必須用免洗餐具，而且內用禁止聊天」、「想內用的就去，怕的人就會躲開」、「不太懂店裡難抓的說法，實聯制不就是為這而設計出來的嗎」、「有啊，我公司每個人座位都有隔板隔開」、「很多人覺得超不安全，都拿到戶外去吃」。

其中，也有網友指出內用和辦公室內用餐的最大差異，「同一間公司出問題比較好抓吧」、「可能認為外面吃飯的人多，危險因子高吧」、「內用人群混雜，跟公司能比嗎」、「會接觸不特定人士」、「公司都是同票人，餐廳就更複雜了」。