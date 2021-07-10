超商「微解封咖啡優惠」來了！這家限時3天買1送1　全聯加購價10元

▲7-11微解封「咖啡第2杯半價」，活動限時3天。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

咖啡控喝起來！7/13將迎來微解封， 以下就整理3大超商推出的微解封咖啡優惠活動，民眾買咖啡不僅能享買1送1，最便宜甚至只要花26元就能爽喝中杯美式，直接幫荷包省一波。另外，即日起中午12點前於全聯消費滿額，即可以10元起銅板價加購美式或拿鐵。

●7-11

7-11自7/13～15止，限時3天推出「微解封新生活」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等CITY系列全品項任選第2杯半價優惠，以CITY CAFE中杯美式咖啡為例，1杯只要26元就能帶走，療癒防疫緊繃的心情。

●全家

全家自7/13～15止，連續3天推出Let’s Café買1送1集章趣活動，凡會員於集章時間內購買指定Let’s Café品項1杯即可集1章，每1個章可兌換同品項商品，另外全家還推出消暑方案，7/12～7/26推出蘋果派、吉比花生酷繽沙買1送1優惠，陪民眾一起解悶。

▲全家微解封「咖啡買1送1」。（圖／全家提供）



●OKmart

OKmart自7/13～16推出「大杯莊園級美式或拿鐵買2送2」活動，另外，OKmall雲端還有購買10杯大杯莊園級美式或拿鐵可享5折優惠，再加碼送1000點會員點數。

▲OKmart微解封「大杯莊園級美式或拿鐵買2送2」。（圖／OKmart提供）



●全聯

全聯即日起至9/30推出「早上來買菜，喝杯咖啡真自在」朝市活動，民眾只要在中午12點前於全聯單筆消費滿200元，即可以10元/15元加購OFF COFFEE熱美式/冰美式；20元/25元加購OFF COFFEE 熱拿鐵/冰拿鐵。

▲即日起至9/30，民眾於全聯消費滿額可以銅板價加購喝咖啡。（圖／全聯提供）