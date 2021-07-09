健身房微解封！館長開放退費「忍痛171字」回應：命只有一條

▲成吉思汗健身房「館長」陳之漢。（圖／翻攝自館長直播）



記者鄒鎮宇／綜合報導

指揮中心宣布，全國三級警戒延長至26日，不過13日起部分運動場館可以「微解封」。對此，成吉思汗健身房「館長」陳之漢看到規則後非常不滿，決定13日開放讓會員請假、申請退費，直到26日才正式開放使用健身房，「錢可以再賺，命只有一條」。

館長表示，他深思熟慮後，為了顧及員工與顧客安全問題，決定將健身房開放的時間延至26日，但13日後會有部分員工每間場館上班，主要目的是接受會員的請假及退費，「未申請請假的人，放心會籍會自動順延」。

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館長認為，他這決定對公司的傷害很大，除了退費會影響收入之外，員工也需要支付薪水，「但我堅持這樣做，請大家支持我，錢可以再賺，命只有一條」。

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網友看完紛紛留言支持，「負責任的企業主」、「了不起，台灣真老闆」、「加油~開也不是~不開也不是~不如等歸0後在開~大家都順心」、「雖然很想很想，但現在真不是時候」、「真的只能幫阿館按讚了！加油」。

據了解，「館長」陳之漢8日晚間直播時表示，他認為「微解封」的健身房條例中，有一條「個人運動器具（禁止混用）」有嚴重問題，「禁止混用等於叫我不要開嘛，我不相信有哪一間健身房器材可以不混用」、「你這一句話出來了，那哪間健身房敢開的，都可以去檢舉，因為一定混用」。

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