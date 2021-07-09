時力要求制定托育場所解封指引　有薪防疫照顧假應速推

▲時代力量要求制定托育場所解封指引，並且速推有薪防疫照顧假。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日宣布，13日起各行業將有條件微解封，時代力量8日提出三大建議，包括台灣疫苗覆蓋率較低，解封指引應更謹慎明確；篩檢陰性及疫苗接種證明，儘速制定一致系統及證明格式；以及托育場所解封防疫指引，有薪防疫照顧假應儘速推動。

中央流行疫情指揮中心8日公布，全國三級警戒將延長至26日，同時有部分場所可「微解封」，各地縣市政府可視防疫需求調整。對此，時代力量8日舉行「參照國際經驗，時代力量三大解封指引建議」線上記者會。

時代力量黨主席陳椒華表示，指揮中心宣布微解封政策後，引發各界反彈，包括開放餐廳內用、旅行團、電影院等娛樂活動，卻仍關閉圖書館、幼兒園、安親班等地，遭質疑標準混亂。

陳椒華指出，微解封是防疫和經濟民生之間的權衡，台灣該如何拿捏，其實可以參考其他國家的解封指引，而在疫苗覆蓋率越高的國家，解封幅度也越高，疫情再度升溫的情況也越少。

陳椒華說，目前台灣的疫苗覆蓋率僅約1成，「微解封指引」的解封幅度應該更謹慎，解封標準也要更明確，藉此讓各縣市能更放心執行，同時更便利企業和民眾依循，儘可能避免疫情再度升溫。

時代力量智庫執行長李兆立表示，從許多國家的解封指引中可以發現，「篩檢陰性」和「接種疫苗」扮演重要角色，具備相關證明者，可以享有更大程度的解封，政府應參考國外作法，讓數位接種證明儘速上線。

此外，李兆立也說，針對目前各種篩檢證明，也應建立更一致的格式和通報系統，讓防偽及查驗更加便利。

時代力量發言人張衞航則指出，隨著疫情趨緩，已經有不少企業逐步召回勞工，可以預見在微解封後，會出現更大量的召回潮。根據調查，目前約有4成的企業在家上班，只要有一半召回勞工，許多爸媽立刻就會陷入照顧孩子和上班的兩難。

張衞航提醒，在產業微解封的同時，政府應該至少在「托育相關場所解封指引」與「補助有薪防疫照顧假」兩種配套中做到一樣，而不是讓爸媽陷入「請無薪的防疫照顧假苦撐」或「讓小孩承擔不明群聚風險」的兩難困境。

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