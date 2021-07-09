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微解封政策大轉彎！內用執行有困難　苗栗縣餐飲、夜市仍禁內用　

▲苗栗縣政府8日公告微解封後，適度開放餐廳內用，但經各局處審議之後，認為在執行面上有困難，還是決議餐飲禁止內用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府8日公告微解封後，適度開放餐廳內用，但經各局處審議之後，認為在執行面上有困難，還是決議餐飲禁止內用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布全國第三級警戒延長至7月26日，但針對部分場所與防疫措施自13日起適度鬆綁，苗栗縣政府原定以「餐飲業防疫管理措施」，如實施顧客實聯制、隔板、梅花座或可維持顧客至少1.5公尺的用餐社交距離等，則可提供內用；但9日召集相關業務主管單位審慎研商後，認為在執行面上有難處，因此還是決議禁止內用。

苗栗縣長徐耀昌9日下午主動電話聯絡新竹縣長楊文科和新竹市長林智堅，結果3縣市對餐飲業、夜市及傳統市場相關規範不謀而合，彼此達成共識，維持可外帶但禁止內用及試吃。

衛生局則指出，因考量疫情尚未完全解封，現階段若餐飲業開放內用，依規定須符合中央7月8日公告之「餐飲業防疫管理措施自我查檢表」規範，業者要完全落實查檢項目始可開放內用，執行上頗有難度，且國內疫情仍存在隱形傳播鏈，相對有頗高的染疫風險，因此決議截至26日前，仍維持外帶不內用政策。

另外，有關夜市微解封後，依中央指引苗栗縣已合法納管的夜市，縣府已函請鄉鎮市公所轉知夜市自治會，依照中央指引提出防疫管理計畫，並由公所審定是否符合各項防疫措施，包括出入口、容留人數管制及落實實聯制等，倘符合規定即可開放；至於尚未納管的夜市，因無自治會可確實執行管理措施，則由公所自行評估是否具管理及應變能力，因地制宜決定是否開放營運，但維持禁止內用。

縣府進一步表示，目前全國仍處於第三級警戒狀態，業務主管單位為降低微解封後疫情在夜市感染的疑慮，今天會中同時決議，對於夜市及部分提供餐飲的傳統市場等場所，仍維持禁止內用試吃政策，也呼籲攤商與民眾持續務必配合中央流行疫情指揮中心有關「傳統市場及夜市防疫管理措施」。

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