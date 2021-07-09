日月潭景區要開放！防疫規定出爐　餐廳梅花座、停車場40％容留

▲日月潭國家風景區要全面開放，防疫規定出爐。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」官方粉專）



記者柯振中、高堂堯／南投報導

因應三級警戒延長，以及微解封政策，日月潭國家風景區管理處9日表示，研議相關措施，13日以後將全面開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區，但要依照防疫規定，戶外景區也要保持1.5公尺社交距離，將不定時派人巡查、勸導。

日月潭國家風景區管理處9日表示，配合相關政策指引，將全面開放遊客中心、公廁、停車場與戶外景區，不過遊客中心、停車場將維持40％容留量，停車場車位將放置交通錐管制，並不定時派人巡查、勸導與存證。

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日月潭國家風景管理處區說明，戶外景區仍要維持1.5公尺社交距離，也會不定時派人巡查勸導，若發生群聚的狀況，將通報警察機關取締。

▼日月潭國家風景區將全面開放，戶外景區要保持1.5公尺距離。（圖／日月潭國家風景區管理處）



至於委外經營的據點，日月潭國家風景區管理處說，在符合指引原則下，能夠恢復開放，但仍要遵守相關營業規定，如管控室內40％容留量、內用餐飲須採梅花座、隔板及套餐不共食的方式提供。

日月潭國家風景區管理處提到，受到年初大旱的影響，部分碼頭引橋、浮排設施結構受損，已完成水社、伊達邵部分碼頭搶修，將能配合提供遊艇使用，至於朝霧、玄光碼頭，因為結構受損較嚴重，目前仍在積極搶修當中，預計七月底前可開放使用。

日月潭國家風景區管理處說，這些調整是為了讓生活逐步回到正軌，以提振民生經濟、舒緩長時間防疫的壓力，在兼顧防疫管制的方式下適度開放，會以防疫為重，配合指揮中心的各項政策，進行滾動式檢討。

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