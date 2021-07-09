快訊／新北夾娃娃機、網咖、KTV、漫畫店不解封！偷開將重罰30萬

▲新北市網咖、電玩及夾娃娃機店等具防疫風險之營業場所持續關閉。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新冠疫情仍未趨緩，中央流行疫情指揮中心昨日宣佈延長全國第三級防疫警戒至7月26日，並同步公布餐飲業內用指引，其中定義不清或標準不一，新北市府決定不跟進，尤其10大特殊行業及8大高風險性場所維持關閉，違者最高可罰30萬元。

市府強調，餐飲業者和管理單位都很難落實中央準則，因此拍板三期警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶或外送方式；若違反規範者，將依傳染病防治法開罰。

新北市長侯友宜表示，新北為疫情嚴峻地區，仍有隱形傳播鏈且疫苗覆蓋率不足，尚有社區感染風險；又針對中央公布餐飲業指引部分，經評估很多地方業者和管理單位都很難做到，爰面對疫情審慎以對，仍維持餐飲禁止內用規定。

經發局補充，營業場所需落實防疫措施、餐飲場所維持全面禁止內用、超商關閉熟食販賣區等規定，違反者將處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。另外，網咖、電玩等10種特定行業及包含夾娃娃機店在內的8類具防疫風險之營業場所停業期限也將延長至7月26日，違反停業規定者將處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

10種特定行業包括舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等特定行業之娛樂場所。

8類具風險性場所包括自動選物販賣機（夾娃娃機店）、釣魚釣蝦場及其他具前揭防疫風險之類似場所、休閒活動場館（如桌遊店、橋牌社、棋藝社及其他類似場所等）、小說漫畫出租及其他具前揭防疫風險之類似場所等、互動式情境體驗服務業(如密室逃脫等）、實境體感應用服務業（如VR虛擬實境體驗館等）、經營經濟部評鑑之非屬電子遊戲機之機台（如卡片機等）所在營業場所，以及其他經本府認定並通知具前揭防疫風險之營業場所。