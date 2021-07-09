竹縣市場夜市禁內用+邊走邊吃　餐廳美食街採梅花座隔板可開吃



▲新竹縣府今日針對微解封相關措施進行說明。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(9日)零確診，累計新冠肺炎確診數為108人、死亡則為9人。縣府今日再宣布，將獲配1萬80劑莫德納疫苗，預計從11至16日採網路預約，為設籍竹縣的65至68歲長者接種。另外，針對微解封部分，開放圖書館線上預約取書借書，市場、夜市維持分流禁止邊走邊吃，而尖石、五峰兩鄉風景區則維持封閉至7月26日。

新竹縣長楊文科表示，這波1萬80劑莫德納疫苗規劃在7月11至16日為設籍新竹縣的65至68歲(原住民55至58歲)長者接種，為了讓符合資格的長者能盡速施打到，將採取網路預約方式，預約時間從明天上午8時起，至7月11日中午12時為止，各接種地點額滿就停止預約，若符合資格的長者沒有預約到，未來持續撥配疫苗後，會再規劃施打；至於非設籍新竹縣的65至68歲長者將另外安排施打，這次不接受預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼針對場館、遊憩類微解封說明。





針對全國三級警戒延長至7月26日，7月13日起則「戶外、室內、運動場館、餐飲場所、國內小型旅行團」5大項微解封，新竹縣詳細解封措施如下：

新竹縣公共圖書館維持不開放，僅提供領取已到館預約書服務，另提供線上預約，單一窗口取書得來速服務。縣史館、美術館、蕭如松藝術園區等場館則一律採預約參觀的方式，演藝廳等表演場所在中央防疫指引下提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播。新瓦屋客家文化保存區則持續暫停所有場地租借至7/26。

▲▼運動、餐飲類微解封說明。

竹縣傳統市場維持出入口人流管制、身分證單雙號分流，仍禁止內用、試吃和邊走邊吃；夜市則開放營業，但也只能外帶，不能試吃、邊走邊吃；百貨商場和超市內部附設的飲食區和美食街開放內用，必須遵守梅花座、專人取餐、隔板、不共食和無酒精等規定。新竹縣護膚業則維持關閉。

在觀光休閒部分，中央規定遊樂園入園人數上限40%，竹縣六福村、小叮噹則初期僅開放10%人數進場，並維持基本戴口罩、社交距離等防疫措施。尖石、五峰兩鄉風景區仍暫停開放至7月26日，建議中央所轄森林遊樂區和步道一併暫停開放。旅館和遊樂區附設餐飲在合乎中央指引下可開放內用，溫泉則是大眾池仍禁止。

新竹縣竹北國民運動中心從13日起重新開放，入場人數依分區分別為健身房上限39人、羽球館40人、桌球室24人、綜合球場40人及韻律教室30人，並維持實聯制、出入口管制、人流管控降載，民眾須保持社交距離並全程配戴口罩。第二運動場開放，人數上限200人，全程戴口罩，體育場暫不開放，視情況滾動調整。校園操場部份，竹東地區學校不開放，其餘授權各校決定

►「可水洗抑菌彈力QQ枕」中空纖維超好睡 可機洗更方便

►新竹縣護膚店跟進微解封！ 夜市、小吃…12空間規範一次看清

►新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒 相驗無傷將解剖：3萬交保



►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐 紅燈車陣亮45cm開山刀找目標



►幫網戀男友代收款！面交才知「他」是女的 她哭：我也被騙