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新竹縣護膚店跟進微解封！　夜市、小吃…12空間規範一次看清

▲減肥,塑身,運動,。（圖／pexels）

▲新竹縣政府宣布護膚、公園、美食街等12空間「有條件微解封」。（示意圖／pexels）

記者陳凱力／新竹報導

中央宣布全國第三級警戒延至7月26日，但7月13日起部分措施「微解封」，新竹縣宣布跟進，13日起餐飲業者依據防疫指示開放內用，市場和夜市仍禁止內用、試吃，但可外帶，校園操場部分則授權各校依實際狀況決定開放社區民眾運動時間、動線及注意事項，提醒民眾仍須落實個人防疫措施。

新竹縣產發處指出，針對各項措施「微解封」辦法如下：

1、縣內公有公園開放，遊憩設施不開放。

2、護膚店可恢復營業但必須全程戴口罩。

3、百貨商場、美食街和超市等餐飲場所開放內用，但須遵循中央指引措施如梅花座、放隔板等辦理。

4、傳統市場仍禁止內用和試吃，夜市則開放營業，但僅限外帶，也不能試吃、邊走邊吃。

5、縣內旅館、民宿及遊樂區業附設的餐廳也可在遵守中央指引規定下開放內用。

6、溫泉業大眾池仍維持暫停營業。

另外，竹縣教育處也針對校園、運動空間做出規範：

1、新竹縣第二運動場13日起重新開放，管制人數上限為200人，維持實聯制、出入口管制，須全程戴口罩。

2、田徑場則考量管制較不易，部分室內空間有群聚風險疑慮，暫時不開放，未來將視第二運動場實際運動人數，再行滾動評估田徑場是否開放。

3、社區民眾就近運動的校園操場部分，則授權各校依實際狀況決定是否開放，以及開放運動的時間、動線和注意事項。

4、新竹縣竹北國民運動中心從13日起重新開放，入場人數依分區分別為健身房上限39人、羽球館40人、桌球室24人、綜合球場40人及韻律教室30人，並維持實聯制、出入口管制、人流管控降載，民眾須保持社交距離並全程配戴口罩。

5、新竹縣文化局公共圖書館館內維持不開放，但提供線上預約，單一窗口取書得來速服務。

6、縣史館、美術館等場館則一律採預約參觀的方式，演藝廳等表演場所可提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播。新瓦屋客家文化保存區則不微解封，持續暫停所有場地租借至7/26。

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