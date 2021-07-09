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宜蘭縣轄16景點續關閉至726　蘭陽博物館採分時分流預約制

▲▼中央指揮中心鬆綁部分場域，宜蘭仍不開放縣轄16景點、圖書館、藝文場館等場所。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼中央指揮中心鬆綁部分場域，宜蘭仍不開放縣轄16景點、圖書館、藝文場館等場所。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央指揮中心有條件鬆綁部分場域，但宜蘭縣轄16個景點維持封閉，縣管水（海）域遊憩活動持續禁止至7月26日。另，中興文化創意園區、文化中心不對外開放，文化中心圖書館不開放讀者入館；而宜蘭美術館、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館及宜蘭縣史館，入館採事先預約等。

宜縣府表示，縣轄16個景點維持封閉，縣管水（海）域遊憩活動持續禁止至7月26日。藝文場館方面，中興文化創意園區、文化中心不對外開放，文化中心圖書館不開放讀者入館，採線上預約借書，單一窗口分時分流讀者取書服務；宜蘭演藝廳不開放觀眾入場，僅開放表演團隊及工作者閉門排練、攝（錄）影及直播作業。

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▲▼中央指揮中心鬆綁部分場域，宜蘭仍不開放縣轄16景點、圖書館、藝文場館等場所。（圖／宜縣府提供，下同）

而宜蘭美術館、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館及宜蘭縣史館，入館採事先預約、分時分流參觀方式，各場館限制同時段最高容流量，預約參觀者須遵守館方各項防疫管制措施。

此外，7月13日起，高中以下學校戶外操場及宜蘭、羅東運動公園，開放社區民眾使用戶外空間但不開放特定設施設備；健身中心（含宜蘭國民運動中心）也依中央規定適度開放（包含團體課程及教練進行一對一教學課程），但仍須遵守各項防疫管制措施。

電影院則依照文化部公布的指引，同時建議分廳、縮短營業時間、縮減播映場次等方式，進行人流管制。

▲▼中央指揮中心鬆綁部分場域，宜蘭仍不開放縣轄16景點、圖書館、藝文場館等場所。（圖／宜縣府提供，下同）

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