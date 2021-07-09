接種現場／每天為上百人打疫苗　女護理師消毒到「十指變皺脫皮」

▲醫護人員每天要幫上百人接種，至少要消毒上百次，十指都變皺。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君、湯興漢／新北報導

中央近期將賣場前線收銀台人員列為第7類接種對象，有量販業者今（9日）安排醫護人員前往賣場為員工施打疫苗，《ETtoday新聞雲》記者在現場直擊，由於護理師每施打完一人就要用酒精消毒一次，一天消毒上百次導致十指變皺，對此現場女護理師只輕描淡寫地說：「變皺之後就會脫皮了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼量販業者家樂福安排亞東醫院至家樂福樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

根據規定，第七類接種對象為「維持國家安全及社會機能正常運作者」，量販業者家樂福為了員工安全，今天安排亞東醫院到樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種，在施打空檔現場女護理師與記者聊天，緩緩伸出自己的手秀給記者看「你看，都變成這樣了。」

▲亞東醫院醫護為家樂福樹林店員工接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫護人員每幫一位民眾接種就要消毒一次。（圖／記者湯興漢攝）

經了解，護理人員每為一位民眾接種後，就必須用酒精消毒雙手，再繼續為下一位施打，據記者在現場觀察，現場有上百人排隊等待，等於一天就要消毒數十次至上百次。記者好奇詢問該護理師為什麼不戴手套，她僅簡單表示「戴手套手會泡在汗裡，不戴手套手就是泡在酒精裡，久了手就皺了，再來就一直脫皮。」