防疫為重！台中跟進雙北禁餐廳內用　盧秀燕：脫口罩有感染風險

記者游瓊華／台中報導

台中市今天下午舉行防疫記者會，台中市跟進新北，市長盧秀燕宣布26日前「暫不開放餐廳內用」，主要考量在於現階段脫口罩仍是危險、也有感染風險，決議餐飲業僅能外帶、外送，造成各界不方便，請民眾多包涵。

▲台中市政府宣布暫不開放餐廳內用。（圖／市府提供）

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昨（8）日市府才宣布，開放33處夜市申請復業，但不能內用、邊走邊吃等，至於除了夜市以外的台中市其他餐飲場所，如符合中央流行疫情指揮中心公佈的「餐飲業防疫管理措施」，例如設隔板、梅花座或可維持用餐之社交距離，即可提供內用服務。但今天政策宣布，台中市暫不開放餐廳內用。

台中市長盧秀燕今天親上火線向市民解釋，由於北部幾個城市都禁止開放內用，若中部餐廳可內用，恐會造成人潮移動，病毒也會跟著移動，盧秀燕提醒「南韓近日才因為微解封，造成確診個案暴增千例，警戒一口氣升到4級，不得不引以為戒！」

盧秀燕指出，現在全國疫情仍然嚴峻，三級警戒要維持到7月26日，中央對應各個行業有不同鬆綁指引，造成民眾很多的疑慮，甚至混淆，昨天到今天已有很多行業不斷向市府反映，台中市防疫指揮中心也不斷開會，思考台灣現在已經真的安全了嗎？台灣已經可以脫下口罩了嗎？在此原則下，決議為了城市的安全、市民的健康，暫時維持餐飲業不可以內用，只能外帶外送。

