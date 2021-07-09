屏東文化場館、公共圖書館鬆綁 總圖恢復通閱服務

▲屏東縣立圖書館總圖微解封，恢復通閱服務 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東藝文場館、公共圖書館7月13日起「微解封」，縣立圖書館總館開放單一窗口服務，並恢復通閱線上申請。而包括屏東演武場在內的展覽場域則實施人流管制，落實防疫管理措施。

▼讀者城市隔離措施。

屏東縣政府表示，屏東總圖因應疫情已閉館近兩個月，在維持三級警戒情況下適度鬆綁，7月13至26日設置單一窗口服務，只限通閱、預約取書與還書，民眾可以透過線上預約通閱書籍，於週二至週日上午9時至下午6時，至圖書館取書或還書。

文化處說，圖書館防疫期間推動閱讀箱免費寄送服務，仍持續至7月底，所借閱的書籍，館方皆以紫外線除菌機先行消毒，讓讀者可以安心享受閱讀。

針對藝文展演場館，除了屏東演藝廳7、8月所有售票場次皆已取消或延期，且不開放觀眾入場。屏東美術館、演武場、屏東戲曲故事館等，在符合防疫管理條件情況下，開放民眾入館參觀，除美術館館內同一時間容留人數60人，戲曲故事館及演武場容留人數為20人，並採單一出入口，不接受導覽及團體預約，且不安排志工值勤，講座或工作坊則以線上辦理為主。

另勝利星村創意生活園區的餐飲類店家若開放內用，亦須遵守中央疫情指揮中心指引，非餐飲業者應配合人流管制，保持社交距離，並暫停室內各項推廣活動。

進駐屏東演藝廳藝術商場的「讀者城市」閱讀文創館，13日將恢復營業，從上午10時至下午6時，圓桌限坐1人，其餘座位採梅花座並放置隔板，總入館人數上限34人。

文化處強調，配合疫情指揮中心及文化部指引，藝文場館成立防疫小組，並訂定防疫管理計畫，維持社交距離，落實全面佩戴口罩、量測體溫、消毒、實聯制，防疫工作不鬆懈，迎接藝文好生活。

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