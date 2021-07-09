三級警戒微解封幼兒園持續停課業者不滿　黃偉哲：有顧慮會向中央反映！

▲全國三級警戒延長至7月26日，幼教業者對於幼兒園持續停課表達不滿，台南市長黃偉哲表示，小朋友之間很容易造成密切的接觸，解封有疑慮，會向中央反映。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國三級警戒延長至7月26日，13日起電影院、健身房等場所在防疫指引下有條件開放，幼教業者對於幼兒園持續停課表達不滿，台南市長黃偉哲表示，小朋友之間很容易造成密切的接觸，解封有疑慮，會向中央反映。

幼教業者指出，電影院、健身房都是密閉空間，而且客源不特定，對比之下幼兒園進出人員都是固定的，且幼兒園與托嬰中心的人員皆已完成第一劑疫苗注射，反而是電影院與健身房的人員皆無注射疫苗，對此幼教業者質疑微解封的標準，並表示希望能有指導的原則可提早開放收學生。

黃偉哲市長表示，這部分會把相關的情形來反映給中央，不過因為幼兒園來講，小朋友常不一定會聽從老師的話，而且小朋友之間很容易造成密切的接觸，這從過去許多傳染病，像腸病毒、像其他的傳染病，都是接觸傳染，在幼兒園之間，在小學的低年級之間，他的傳染的情形比較嚴重，所以說怎麼樣子兼顧家長托幼需求及防疫安全，會報給中央考量。

黃偉哲說，幼托機構也想收這些孩子，但疫情還沒有完全得到一個比較清楚的降溫，所以說三級警戒還是持續兩週，大家想想看我們周邊的一些國家，包括日本、韓國，他們的緊急事態宣言，還有他們的首都首爾生活圈的防疫規格已經拉到最高級，那像印尼疫情也相當嚴峻，馬來西亞是無限期封城，所以我們今天如果能夠有一些微解封，我們一定要把防疫工作做好，那如果做不好，疫情再起怎麼辦，就只好再封了，我們都不希望這樣子，所以要把相關的防疫措施做好。

黃偉哲說，健身房也是會員制的，健身房很多器材都是共用的，那這個部分到底有沒有辦法執行，這個部分也是大家會想到很多，所以最好的方式是疫情持續降溫，每天確診人數可以持續降低，然後到7月26日之後就警戒降級，這樣大家都會比較好，我們期待如此。

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