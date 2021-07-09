　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三級警戒微解封幼兒園持續停課業者不滿　黃偉哲：有顧慮會向中央反映！

▲全國三級警戒延長至7月26日，幼教業者對於幼兒園持續停課表達不滿，台南市長黃偉哲表示，小朋友之間很容易造成密切的接觸，解封有疑慮，會向中央反映。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國三級警戒延長至7月26日，幼教業者對於幼兒園持續停課表達不滿，台南市長黃偉哲表示，小朋友之間很容易造成密切的接觸，解封有疑慮，會向中央反映。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國三級警戒延長至7月26日，13日起電影院、健身房等場所在防疫指引下有條件開放，幼教業者對於幼兒園持續停課表達不滿，台南市長黃偉哲表示，小朋友之間很容易造成密切的接觸，解封有疑慮，會向中央反映。

幼教業者指出，電影院、健身房都是密閉空間，而且客源不特定，對比之下幼兒園進出人員都是固定的，且幼兒園與托嬰中心的人員皆已完成第一劑疫苗注射，反而是電影院與健身房的人員皆無注射疫苗，對此幼教業者質疑微解封的標準，並表示希望能有指導的原則可提早開放收學生。

黃偉哲市長表示，這部分會把相關的情形來反映給中央，不過因為幼兒園來講，小朋友常不一定會聽從老師的話，而且小朋友之間很容易造成密切的接觸，這從過去許多傳染病，像腸病毒、像其他的傳染病，都是接觸傳染，在幼兒園之間，在小學的低年級之間，他的傳染的情形比較嚴重，所以說怎麼樣子兼顧家長托幼需求及防疫安全，會報給中央考量。

黃偉哲說，幼托機構也想收這些孩子，但疫情還沒有完全得到一個比較清楚的降溫，所以說三級警戒還是持續兩週，大家想想看我們周邊的一些國家，包括日本、韓國，他們的緊急事態宣言，還有他們的首都首爾生活圈的防疫規格已經拉到最高級，那像印尼疫情也相當嚴峻，馬來西亞是無限期封城，所以我們今天如果能夠有一些微解封，我們一定要把防疫工作做好，那如果做不好，疫情再起怎麼辦，就只好再封了，我們都不希望這樣子，所以要把相關的防疫措施做好。

黃偉哲說，健身房也是會員制的，健身房很多器材都是共用的，那這個部分到底有沒有辦法執行，這個部分也是大家會想到很多，所以最好的方式是疫情持續降溫，每天確診人數可以持續降低，然後到7月26日之後就警戒降級，這樣大家都會比較好，我們期待如此。

可水洗抑菌彈力QQ枕

ET快訊
甜姐兒「胸部放桌上」照瘋傳　鄉民全看母湯彩蛋
7月起轉運！　「3生肖」下半年財運好到爆棚
「老人別擋路！」醫罕見轟中央馬上做1件事：不然免談解封
快訊／國防部：8月份教召暫停不補召
不甩陳時中！6都僅剩1縣市「開放內用」　網驚：地方包圍中央
國產疫苗人員優先施打！陳時中：他們染疫我們也睡不著
北市體育場館開放！　25種可運動項目公布
台北女裸下身猝死！父悲認屍「死因曝光」　房間搜出致命關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南施打莫德納疫苗72664人　75歲以上長者COVID-19疫苗接種率53.76％

新北市、桃園市不開放餐廳內用　黃偉哲：解封內用加強防疫

三級警戒微解封幼兒園持續停課業者不滿　黃偉哲：有顧慮會向中央反映！

后里梨、葡萄、苦瓜農損達災害補助標準　7／9起受理申辦

竹市再獲9300劑莫德納疫苗　下周三完成65歲以上市民接種

受疫情失業單親媽酗酒喧嘩　警勸「幼女需照顧」幫申請補助

屏東文化場館、公共圖書館鬆綁 總圖恢復通閱服務

鐘點教師紓困超有感！　台南率先核發首批人員1378人！

黃偉哲爭取5.6億設「農產冷鏈物流中心」　蘇貞昌同意補助

雲林縣府「火警鈴聲」大作　張麗善率員工快閃...探測器故障

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

台南施打莫德納疫苗72664人　75歲以上長者COVID-19疫苗接種率53.76％

新北市、桃園市不開放餐廳內用　黃偉哲：解封內用加強防疫

三級警戒微解封幼兒園持續停課業者不滿　黃偉哲：有顧慮會向中央反映！

后里梨、葡萄、苦瓜農損達災害補助標準　7／9起受理申辦

竹市再獲9300劑莫德納疫苗　下周三完成65歲以上市民接種

受疫情失業單親媽酗酒喧嘩　警勸「幼女需照顧」幫申請補助

屏東文化場館、公共圖書館鬆綁 總圖恢復通閱服務

鐘點教師紓困超有感！　台南率先核發首批人員1378人！

黃偉哲爭取5.6億設「農產冷鏈物流中心」　蘇貞昌同意補助

雲林縣府「火警鈴聲」大作　張麗善率員工快閃...探測器故障

油膩肥佬「婚前是8塊腹肌小鮮肉」！PO崩壞對比圖：簡直換了老公

通車利多保守看！高雄輕軌效益發酵慢　未通車站房價6年漲2%

Lisa蝴蝶結中空裝「炫腹」耍辣　混血感煙燻妝太勾人

部分縣市政府禁內用　路易莎再改「配合各地規定」開放座位

「訂位電話被打爆」只開心1天！饗賓餐旅7品牌宣布：全門市停內用

肉品限時雙倍增量！超道地四川麻辣鍋推優惠　外帶家庭餐再享72折

急轉彎！漢來美食全台餐廳7／13不開放內用　持續提供外賣商品

肚子不舒服！天使貓「忍住吐意」暴衝下床　一個超暖舉動感動媽

老婆婆失蹤「10警察找不到」！警犬循氣味「只花3分鐘」就找到

小雪涉嫌殺害男友被起訴！冷面氣場太強　堺雅人、新垣結衣都NG

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

全時受僱勞工可領1萬元生活補貼

男子酒駕撞車翻覆

雲林四夜市遞防疫規劃書拼微解封

三級延長但部分鬆綁　花蓮將公告解封場所配套

宅配運費農友吃不消　花蓮西瓜每箱補助50元

雲林「微解封」從戶外開始　推廣攤商電子支付

馬尼拉經濟文化辦事處拜訪勞工局

台南75歲以上疫苗接種率53.69％

雲林縣府「火警鈴聲」大作　張麗善率員工快閃

竊嫌闖廢棄校園行竊遭白河警送辦

超威！台中民代暖心挺醫護　送水冷機、冰箱、懷石餐盒、N95口罩　

警戒微解封幼兒園停課業者不滿

竹市再獲9300劑莫德納疫苗

斗南鎮外環道甫開通才7日　東明橋凹洞下陷近1米深

更多熱門

相關新聞

王品31品牌外帶外送排行榜出爐　烤鴨居冠、火鍋占比高達四成

王品31品牌外帶外送排行榜出爐　烤鴨居冠、火鍋占比高達四成

全國三級防疫衝擊內需產業，連鎖餐飲龍頭王品集團今（8）日表示，分析五月中以來的外帶外送業績，旗下31品牌當中以「享鴨」板橋、忠孝東、台中公益店包辦前3名，而外送前20大熱門品項中共有8款鍋物上榜，占比高達四成。

東大門夜市713日復業禁內用　七星潭僅開放外圍

東大門夜市713日復業禁內用　七星潭僅開放外圍

新北、桃園不開放內用！黃偉哲曝「夜市鬆綁」原因

新北、桃園不開放內用！黃偉哲曝「夜市鬆綁」原因

「十分瀑布10景點」7／13起開放！

「十分瀑布10景點」7／13起開放！

關鍵字：

三級警戒微解封幼兒園停課黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面