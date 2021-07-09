花蓮東大門夜市713復業禁內用　七星潭只准散步不能下水

▲東大門夜市宣布13日零時起恢復營業。（圖／資料照片）



記者林冠吟／花蓮報導

指揮中心8日宣布三級警戒再次延長到26日，花蓮縣政府9日也宣布微解封相關指引，縣長徐榛蔚指出，餐飲可供內用，至於過往觀光客最愛的東大門夜市等知名景點，將在13日零時起恢復營業，都將配合中央指引，有條件鬆綁。

徐榛蔚表示，東大門夜市自13日起恢復營運，不過一律外帶，且攤販業者必須戴好雙層口罩、做好清消工作，在販售區也必須架設隔板，與實施人流上限2500人。而疫情期間被迫暫停營業的遊戲業者，若有需要可以向縣府暫時申請變更為非遊戲類經營項目。

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至於餐飲類可供內用，不過必須要有完整的防疫措施，每人距離1.5公尺、採用隔板與梅花座等，才可以進行內用；戶外風景區，七星潭、太平公園等一樣於13日開放，不過仍禁制下水，僅開放草地公園讓民眾散步。

至於縣內室內場館等，徐榛蔚透露，電影院、花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院採取有條件開放，座位須採梅花座或間隔；鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，開放民眾入內參觀，不過全部實施人流管制。

室內外運動場館、健身房（游泳池除外）、花蓮高爾夫球場進行人流降載；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場，開放民眾使用，不過仍請民眾全程戴口罩，遵守相關防疫措施。

縣內圖書館仍不開放讀者入館，縣民若有借還書需求，可以單一窗口取書，並到任一公共圖書館的還書箱還書即可。

室內外運動場館、健身房（游泳池除外）花蓮高爾夫球場降載，採取實聯制、全程戴口罩；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場都開放民眾使用，戶外須全程戴口罩。