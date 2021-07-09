產學表現傑出　崑山科大8度蟬聯中國工程師學會「產學績優單位」

▲崑山科技大學今年度再次榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位，僅有6所學校通過遴選，實屬不易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學在地利優勢下，產業資源連結豐富，持續與業界密切合作，歷年來產學合作績效傑出，今年度再次榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位！該校自2007年起已連續8度蟬聯此榮譽，今年在全國公私立科技大學共同評選下，僅有6所學校通過遴選，實屬不易。

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崑山科大在既有優良的傳統及雄厚的基礎上，配合產業趨勢，強調產學合作，今年度通過中國工程師學會，再度蟬聯產學合作績優單位，持續累積蓬勃的產學能量。該校辦學績效有目共睹，今年已連續4年創下佳績，榮獲教育部高教深耕計畫總補助經費2.1億，崑大不斷投入學習資源，包括開設跨域特色課程（群）、數位科技微學程，也建置模擬業界工作環境供學生實習之13座類產線工廠，深化培育產業所需跨領域人才，並以跨院合作接單生產為目標迎合產業發展趨勢。

崑大李天祥校長說明，在強化學生在學教育環境與成果方面，該校結合校級產品設計中心、產品展示行銷中心、9個院級研發中心、教育部Global Taiwan綠能科技研究中心、創新創業育成中心、類產業基地以及新建多功能實習工廠等，整合成產學合作永續經營推動架構、完整系統化之產學營運模式，協助各院系推動產學研發和人才培育。進一步積極爭取產官學研資源，大幅提升師生的技術研發能量，產學成效卓越。

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