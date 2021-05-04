崑山科大4度榮獲高教深耕補助　學生受益度蟬聯全國私科最高

▲教育部公布2021年「高等教育深耕計畫」審查結果，向來辦學績優、榮譽不斷的崑山科技大學4度通過評選，榮獲逾2.1億補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部公布2021年「高等教育深耕計畫」審查結果，向來辦學績優、榮譽不斷的崑山科技大學4度通過評選，榮獲逾2.1億補助，這不僅是該校連續4年創下佳績，總補助經費仍榮登私立科大全國第一，學生平均受益度維持連續4年私立科大全國第一！

崑山科大連續4年獲高教深耕補助，累積近7.48億亮眼成績，細數全校師生共同拚搏的績效，每項都亮眼，《遠見雜誌》調查2021企業最愛私立科大，該校大幅成長進步，榮登全國第6名，中南部第2名。崑大的「綠能科技研究中心」是獲得國際競爭力Global Taiwan研究中心補助的全國唯二私立大學。

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2018年起連續3年獲教育部「國際技術人才培育學院計畫」且成立聯合實驗室，也是全國私校唯一，更創立技術服務公司(RSC)進駐台南沙崙科學城交大致遠產學平台，並與美國康乃爾大學合作培育「太陽光電暨分散式電網」人才培育環境，2020年承接財團法人國際合作發展基金會「拉美加地區友邦技職訓練計畫」之「綠能光電系統建置與應用技術西語班」，培養國際技術人才。

為建構跨域學習環境，培養學生關鍵基礎與多元能力，崑大打造類工廠的實際環境，獲教育部總補助近1.4億元啟用「織物染整及印花類產線基地」、「車用零組件生產自動化類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」及「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，含自行建置「國際咖啡認證中心」等7間，共計11間「類產線工廠」，作為學生實作場域。

其中，在教育部評比補助下，更建置了iPAS機器人術科考場，4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最，因而與上銀科技合作掛牌啟用全國唯一「機器手臂維修訓練中心」，為我國機器人產業貢獻學術力量，積極為台灣工業提升儲備人才，進一步善盡USR責任。

除此之外，崑山科大投入網路大學數位學習等各項資源已達上億元，8年前更積極推動全校校務系統資訊化，如今對於疫情防護更提供了積極效用，除了獲教育部推動教學創新示範楷模學校外，亦為南部第一所建置「智慧環控PBL教室」的大學。在學習無國界、無地域、無時間限制的趨勢發展下，2020年該校教學大樓全部56間數位教室已完成建置「雲端智慧型浮點與頻率運算之自主學習系統」，提升教師數位化遠距教學能量，更可進一步兼顧學生居家自主健康管理及防疫期間的學習需求，另教育部數位學習認證通過數量累計有50件，連續14年榮獲教育部「教育部數位學習認證」，為全國私立技職校院第一。

躍升學生實務技術能力成效有目共睹，已7度榮登教育部「技職之光」，獲得競賽卓越獎、技職傑出獎與證照達人，2019、2020年在「技職傑出獎」項目更是獲獎數最高的私立科大。在產學合作上與業界保持密切鍵結，連續8屆獲得中國工程師學會表揚肯定， 產學績優全國第一，是業界信任的合作夥伴。此外，教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽，有設計界奧斯卡獎之稱的紅點設計獎（Red dot design award），是設計界重要的國際賽事關注的指標性獎項，崑大積極輔導學生參加國際設計競賽，近4年參與紅點設計概念獎，入圍作品高達37件，2020年公布「紅點設計概念排名」，更榮獲亞太區14名，為全國唯一入榜的私校。

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