崑山科大無懼少子化風暴　碩博士班全系首度所滿招

▲崑山科技大學110學年度，無懼少子化的困境，碩博士班全系所首度滿招。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受少子化影響，大學生人數大幅減少，全台大學面臨到招生嚴峻問題，崑山科技大學結合名師與優良設備之軟硬體優勢，致力打造跨領域類工廠的實際環境，培養學生關鍵基礎與多元能力，且連年頒發逾千萬元的「創就業助學金」鼓勵優秀學生續讀研究所，110學年度無懼少子化的困境，碩博士班全系所首度滿招。

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崑山科大自103學年度起新增加「創(就)業助學金」鼓勵優秀學生繼續升學、就讀研究所，每年皆頒發逾千萬「創就業助學金」，110學年度再祭出新利多，碩博士可申請9萬6千元研究助理助學金或8萬元創就業助學金，藉此幫助碩、博士畢業生有更寬裕的條件為未來打拼。

李天祥校長表示，該校辦學績優，連續3年榮獲教育部高教深耕計畫補助，為全國技專校院補助金額增幅最高，110學年度招收機械系、企管系、空設系與視傳系等13碩士班與1個博士班，不僅首度滿招，還有多位備取生等待遞補。崑山科大釋出的利多與學習資源，使學生在面臨升學抉擇時，將該校作為最佳選擇，該校未來也將持續為學生打造更優良的學習環境。

崑大多年來致力打造類工廠的實際環境，建構跨域學習環境，獲教育部總補助逾1億元啟用「織物染整及印花」、「車用零組件生產自動化」及「智慧聯網自動光學檢測」等類產線基地，含該校自行建置4間「類產線工廠」，共計7間，2020年11月更耗費巨資建置全國唯一的全方位咖啡研發與人才培訓中心「國際咖啡認證中心」，並禮聘米其林名廚江振誠、時尚教父洪偉明、以及Bito創辦人暨創意總監劉耕名導演擔任講座教授，另聘AHQ職業戰隊退役選手劉書瑋擔任電競總教練，各系所和通識中心每學年更開設各類免費證照班和外語輔導課程，凝聚設備與師資之最大優勢，形塑科技大學教學典範。

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