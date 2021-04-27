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多元思維健康政策！花蓮衛生局表現優　獲衛福部多項績優表揚

▲花蓮縣衛生局長朱家祥（右）代表領獎。(圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局長朱家祥（右）代表領獎。(圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局以多元的思維規劃，積極推動各項健康促進政策，讓有限的資源發揮最大效益，今年4月23日衛生福利部在花蓮召開「110年衛社及政首長聯繫會議」，會中頒發食品藥物業務、心理及口腔業務績效考核表現優異，獲「食品藥物類」、「心理及口腔健康業務」第四組優等獎、及綜合獎第四組第二名等殊榮。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣能榮獲食品藥物、心理及口腔健康業務及綜合考評等多項大獎，特別感謝花蓮縣政府徐榛蔚縣長及花蓮縣議會張峻議長及議員們高度重視縣民的健康，縣府在財政困難下，仍提撥縣經費，大力支持花蓮縣衛生局各項業務推動，在心理及口腔健康業務上，積極連結縣府各局處、民間團體，針對不同族群設計及結合各項資源，辦理辦理精神衛生、自殺防治、成癮防治等議題之講座、教育訓練與宣導外，在高風險族群亦提供心理諮詢申請及關懷訪視等服務，落實心理健康工作，獲得衛生福利部肯定。在食品安全也感謝13鄉鎮市衛生所稽查同仁致力各項稽查業務，展現優秀的工作成果，為花蓮贏得殊榮。

▲花蓮縣衛生局長朱家祥（右）代表領獎。(圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

花蓮衛生局獲「食品藥物類」、「心理及口腔健康業務」第四組優等獎、及綜合獎第四組第二名等殊榮。
 
花蓮縣幅員遼闊，衛生局所在有限資源下，積極推動各項食品安全及藥物安全的稽查及抽驗工作外，並結合農業處、動植物防疫所、觀光處、教育處、政風處及環保局組成食安工作團隊建立之食安五環管理團隊，強化高風險食品相關產業落實自主管理及管控源頭確保食品安全，再度榮獲行政院食安五環計畫執行績優及地方亮點績優優等獎，並榮獲總計2766萬5千元獎勵金，挹注推動花蓮縣食品安全工作，守護鄉親健康。
 
朱家禪說，衛生局肩負守護花蓮鄉親健康的角色，感謝同仁在健康促進卓越且影響深遠的貢獻，並期望「健康應是每個人的責任」，需要眾人合作及誇單位共同參與推展衛生政策，以提升為民服務品質。

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