食品檢驗室獲雙認證！花蓮食安檢驗績效連8年獲中央考評績優

▲花蓮衛生局獲2020年檢驗業務考評第四組「表現優異獎」。(圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在縣長徐榛蔚對食品安全衛生的全方位把關要求下，花蓮縣衛生局不僅連續第8年榮獲檢驗業務考評績優獎項，更是花蓮縣唯一取得「衛生福利部食品檢驗機構認證」及「財團法人全國認證基金會（TAF）」ISO/IEC 17025:2017；CNS 17025:2018等雙認證的食安檢驗實驗室，整體表現深受衛生福利部肯定。



民以食為天，除美味營養之外，食品安全衛生是最基本的要求。衛生局檢驗科專業積極，已建置質譜精密檢驗技術，提供化學添加物、動物用藥殘留、微生物，食品成分等多元檢測項目，自2017年起特別為衛生福利部指定乙型受體素21項（俗稱瘦肉精）及硝基呋喃4項等動物用藥殘留檢驗的專責實驗室，負責全國各縣市衛生局聯合分工工作。尤其在開放美豬進口政策後，對肉品中萊克多巴胺殘留的食用安全把關上，提供鄉親最快最專業的可近性檢驗服務。

▲花蓮縣衛生局已連續第8年榮獲檢驗業務考評績優獎項。



朱家祥局長說明，花蓮縣積極致力於有機農業及發展觀光旅遊，因此食品安全議題及食品添加物管理、追溯、稽查、檢驗更趨重要。依據中央地方分工地方政府應檢驗比率，花蓮縣可自行檢驗比例自2016年92.9%至2020年已達96.4%，可檢驗項目由521項增加至749項，提升43.8%。面臨未來食安問題的威脅，避免因城鄉差距造成食安檢驗資源匱乏，更爭取「前瞻計畫-食品安全建設」及「綜合發展實施方案-花蓮縣食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」等經費挹注，以花蓮縣衛生局檢驗科實驗室既有資源進行改善及專業人力培力，為花蓮食安做有效監督及把關，遏止不法食品，確保縣民健康。



花蓮縣衛生局積極導入實驗室品質管理系統，已獲「衛生福利部食品檢驗機構認證」及「財團法人全國認證基金會（TAF）」ISO/IEC 17025:2017；CNS 17025:2018二大體系共16大項73項次的認證，藉由與國際接軌之檢驗機構認證制度，提升技術能力與品質，確保檢驗結果的正確性及公信力。去年為花蓮在地茶葉及咖啡種植需要，新增食品中咖啡因含量（CNS 9432 N6174）及飲料中咖啡因二項檢驗技術，經過嚴謹、專業的科學驗證審查把關檢驗技術與品質，於今年1月24日通過衛生福利部專業認證，提供本縣農民及消費者可近性的檢驗服務。



花蓮縣衛生局除執行公權力的檢驗外，也提供食品業者、農民等為自行製造／加工產品自主申請檢驗。另為體貼一般民眾對食安的需求，對於經常食用的金針、竹笙、加工筍、脫水蔬菜、麵條、魚漿煉製品、豆類製品、麵腸、醃漬蔬菜、醃漬魚、豆干等食材安全，提供食品中「二氧化硫」、「過氧化氫」、「皂黃」共三種快速篩檢試劑，花蓮鄉親如有需要可以向花蓮縣衛生局檢驗科免費索取或洽詢:03-8226955。

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