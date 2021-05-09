　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

食品檢驗室獲雙認證！花蓮食安檢驗績效連8年獲中央考評績優

▲花蓮衛生局獲2020年檢驗業務考評第四組「表現優異獎」。(圖／花蓮衞生局提供，下同）

花蓮衛生局獲2020年檢驗業務考評第四組「表現優異獎」。(圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在縣長徐榛蔚對食品安全衛生的全方位把關要求下，花蓮縣衛生局不僅連續第8年榮獲檢驗業務考評績優獎項，更是花蓮縣唯一取得「衛生福利部食品檢驗機構認證」及「財團法人全國認證基金會（TAF）」ISO/IEC 17025:2017；CNS 17025:2018等雙認證的食安檢驗實驗室，整體表現深受衛生福利部肯定。
 
民以食為天，除美味營養之外，食品安全衛生是最基本的要求。衛生局檢驗科專業積極，已建置質譜精密檢驗技術，提供化學添加物、動物用藥殘留、微生物，食品成分等多元檢測項目，自2017年起特別為衛生福利部指定乙型受體素21項（俗稱瘦肉精）及硝基呋喃4項等動物用藥殘留檢驗的專責實驗室，負責全國各縣市衛生局聯合分工工作。尤其在開放美豬進口政策後，對肉品中萊克多巴胺殘留的食用安全把關上，提供鄉親最快最專業的可近性檢驗服務。

▲花蓮衛生局獲2020年檢驗業務考評第四組「表現優異獎」。(圖／花蓮衞生局提供，下同）

花蓮縣衛生局已連續第8年榮獲檢驗業務考評績優獎項。
 
朱家祥局長說明，花蓮縣積極致力於有機農業及發展觀光旅遊，因此食品安全議題及食品添加物管理、追溯、稽查、檢驗更趨重要。依據中央地方分工地方政府應檢驗比率，花蓮縣可自行檢驗比例自2016年92.9%至2020年已達96.4%，可檢驗項目由521項增加至749項，提升43.8%。面臨未來食安問題的威脅，避免因城鄉差距造成食安檢驗資源匱乏，更爭取「前瞻計畫-食品安全建設」及「綜合發展實施方案-花蓮縣食安檢驗基礎改善及專業人力培力計畫」等經費挹注，以花蓮縣衛生局檢驗科實驗室既有資源進行改善及專業人力培力，為花蓮食安做有效監督及把關，遏止不法食品，確保縣民健康。
 
花蓮縣衛生局積極導入實驗室品質管理系統，已獲「衛生福利部食品檢驗機構認證」及「財團法人全國認證基金會（TAF）」ISO/IEC 17025:2017；CNS 17025:2018二大體系共16大項73項次的認證，藉由與國際接軌之檢驗機構認證制度，提升技術能力與品質，確保檢驗結果的正確性及公信力。去年為花蓮在地茶葉及咖啡種植需要，新增食品中咖啡因含量（CNS 9432 N6174）及飲料中咖啡因二項檢驗技術，經過嚴謹、專業的科學驗證審查把關檢驗技術與品質，於今年1月24日通過衛生福利部專業認證，提供本縣農民及消費者可近性的檢驗服務。
 
花蓮縣衛生局除執行公權力的檢驗外，也提供食品業者、農民等為自行製造／加工產品自主申請檢驗。另為體貼一般民眾對食安的需求，對於經常食用的金針、竹笙、加工筍、脫水蔬菜、麵條、魚漿煉製品、豆類製品、麵腸、醃漬蔬菜、醃漬魚、豆干等食材安全，提供食品中「二氧化硫」、「過氧化氫」、「皂黃」共三種快速篩檢試劑，花蓮鄉親如有需要可以向花蓮縣衛生局檢驗科免費索取或洽詢:03-8226955。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
染疫夫妻逛華泰名品城！　是否停業消毒？業者回應了
快訊／7歲童溺斃！爸控「兒遭溺水男拉住腳」　母親急診外痛哭
侯怡君交往20年「蕭大陸稱呼升格了」　爸媽全認定…凍卵等精主
無懼樂天大物左投！王柏融又敲二壘安打　跑回火腿追平分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市安平伍嶽宮　同心功德會發放物資

大方對母親說愛　台南市古蹟區成母親節最佳告白場所

台南佳里慶祝母親節　黃偉哲向媽媽們贈花祝福

孕媽媽產前產後陷憂鬱！2種量表可自我檢測　共同關心不憂心

食品檢驗室獲雙認證！花蓮食安檢驗績效連8年獲中央考評績優

防鬥毆滋事　枋寮警擴大臨檢小吃部+釣蝦場

帆船停台南安平求助衛生局防疫窗口卻回「下班了！」　衛生局：查無此事！

台南環、警、監聯合稽查　強力取締關子嶺深夜改裝噪音車輛滋擾安寧

愛犬突撲1.6kg怪石　男撿回家驚覺疑「龍涎香」！價值恐破240萬

台東知名地瓜酥店「驚見屍」！頸套繩索沒遺書　女老闆說話了

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

台南市安平伍嶽宮　同心功德會發放物資

大方對母親說愛　台南市古蹟區成母親節最佳告白場所

台南佳里慶祝母親節　黃偉哲向媽媽們贈花祝福

孕媽媽產前產後陷憂鬱！2種量表可自我檢測　共同關心不憂心

食品檢驗室獲雙認證！花蓮食安檢驗績效連8年獲中央考評績優

防鬥毆滋事　枋寮警擴大臨檢小吃部+釣蝦場

帆船停台南安平求助衛生局防疫窗口卻回「下班了！」　衛生局：查無此事！

台南環、警、監聯合稽查　強力取締關子嶺深夜改裝噪音車輛滋擾安寧

愛犬突撲1.6kg怪石　男撿回家驚覺疑「龍涎香」！價值恐破240萬

台東知名地瓜酥店「驚見屍」！頸套繩索沒遺書　女老闆說話了

死蟋蟀惡臭揭「蟲王爭霸賽」黑幕　「以蟲會友」賭資超200萬元

王柏融手感燙再敲安　連3天雙安打擊率升至4成71

長征五號失控墜落　NASA痛批：中國對太空垃圾不夠負責！

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？「是傻子嗎」豁達回應韓網讚爆

像「綠抹茶冰淇淋」超療癒！　雲林虎尾波波草大爆發

確診者華泰名品城逛街　業者：一天消毒8次，維持正常營運

桃園觀音環科園區工廠鍋爐起火　1員工嗆傷受醫

必勝客爆單系統全死！拿不到披薩「烈日下排隊」　粉專被湧入罵翻

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

張展榮執法2千場頒獎秀拉弓　請球迷再多給裁判鼓勵

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

台東地瓜酥店驚見屍　警初步調查出爐

金門撿到飄怪香黑石　價值恐破240萬

里警強力臨檢小吃部＋釣蝦場＋KTV＋電子遊戲場

帆船停安平求助衛生局防疫窗口卻回下班了！

快訊／金門突然下冰雹　來份清冰吧！

強力取締關子嶺深夜改裝噪音車輛滋擾安寧

北海岸時尚藝術季登場　引領漁港新風潮

一毛錢都還没花到即落網

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

屏東護國息災祈福大法會登場　官民齊心祈雨

南警高市緝毒查獲海洛因毒品

萬里國小校慶贈停售「復刻版運動服」

世界和平婦女會表揚恩愛夫妻　相處祕訣曝光

改裝車深夜呼嘯噪音擾民　金山警跨單位合作揪16車

更多熱門

相關新聞

花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

花蓮觀光人才庫再升級！花蓮縣政府自去年開辦天文解說員培訓課程至今，帶領學員學習四季天文和星空知識，人才培訓的努力如今開花結果，縣府於4月26日舉辦首次「花現天文解說員」認證，與花蓮縣天文協會合作辦理口試及筆試，經過關關考核，共有7位學員通過三星級認證解說員資格，將陸續投入花蓮的天文旅遊活動解說，為觀光及自然教育注入新能量。

陳時中與駐愛爾蘭代表投書：台灣應參與WHO

陳時中與駐愛爾蘭代表投書：台灣應參與WHO

柯文哲禁電子煙跑得比陳時中快　《新興菸品管理自治條例》完整看

柯文哲禁電子煙跑得比陳時中快　《新興菸品管理自治條例》完整看

花蓮衛生局表現優異　獲衛福部多項績優表揚

花蓮衛生局表現優異　獲衛福部多項績優表揚

傷者與家屬增至8人　太魯閣善款分配恐有變

傷者與家屬增至8人　太魯閣善款分配恐有變

關鍵字：

食品檢驗室認證食安檢驗績效績優衛福部瘦肉精

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面