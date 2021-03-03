崑山科大公化幼教先鋒　崑山土城非營利幼兒園隆重揭牌

▲台南市政府委託崑山科技大學辦理「崑山土城非營利幼兒園」，隆重舉行揭牌儀式，並辦新春辦團拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公共化的優質幼兒教育，建構友善育兒環境及優質幼教職場環境，是國家重要政策，更是國際教育的趨勢，台南市政府委託崑山科技大學辦理「崑山土城非營利幼兒園」，為台南首間委託大學校院辦理之非營利幼兒園，3月2日隆重舉行揭牌儀式，並辦新春辦團拜活動十分鬧！

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「崑山土城非營利幼兒園」揭牌典禮由台南市教育局鄭新輝局長、崑山科技大學李天祥校長及市議會郭信良議長、陳怡珍議員等人出席盛會，共同進行揭牌儀式。李天祥校長指出，台南市推動公共化的幼教政策，崑山科大責無旁貸，該校擁有幼保系專業師資團隊及豐富多元系所，將全力支持配合市府政策，協助崑山土城非營園結合在地文化，提供家長平價且優質的幼兒教育環境，締造幼童的幸福及快樂。

教育局鄭新輝局長表示，台南市公共化比率將預計於2024年提升至60.2％，讓家長敢生、能養，他讚許崑山科大不僅辦學有成，更擔任公共化的創始先鋒，肯定其支持臺南市公共化教育政策的努力。

崑大幼保系助理教授兼園務輔導老師王美晴說明，崑山土城非營園的成立與規劃有賴於李天祥校長與鐘俊顏副校長對公共化教育的指導與支持，並以大學社會責任為使命，全力支持且挹注資源及經費，家長們信任以崑大之學術地位所承接經營的優質化且專業化的幼兒園，放心將孩子送往非營園就讀，也促成高達8成的招生率，尤其招收2歲幼童的名額更是炙手可熱，須進行抽籤始得入班。

崑山土城非營利幼兒園將於4月初辦理110學年度招生活動，歡迎關注崑山土城非營利幼兒園FB粉絲頁，或來電洽詢06-2571278徐園長。

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