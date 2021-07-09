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原物料飆漲　 2竊嫌闖廢棄校園行竊遭白河警送辦！

▲台南市警白河分局查獲張嫌2人涉嫌竊取門框、鋁架等物變賣，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局查獲張嫌2人涉嫌竊取門框、鋁架等物變賣，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

35歲張姓及藍姓男子，涉嫌於7月2日潛入2014年停辦的東山區聖賢里「華濟中學」行竊值錢可變賣之門框、鋁架、電器設備等物品，得手後駕車料離開時，被台南市白河分局查獲，全案依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

台南市東山區近來發生侵入廢棄校園偷竊案，白河警分局研判是專偷廢棄學校之竊賊，為維護社會治安，防止再犯，立即組成專案小組全力偵辦，因該校園地處偏僻，周邊為河堤便道及田徑小路，增加了監視器調閱上之困難，經警不眠不休調閱監視器，從行經路線逐一調閱民宅、路口等監視器，利用大數據分析鎖定疑似涉案車輛，並經現場多日喬裝埋伏守候，終於逮捕35歲張姓、藍姓等兩名竊盜犯。

▲台南市警白河分局查獲張嫌2人涉嫌竊取門框、鋁架等物變賣，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，35歲張姓男子（台南白河區人）、35歲藍姓男子（台中市人）2嫌因見原物料近期漲價，竟心生歹念前往廢棄校園行竊，還縝密作把風、偷竊分工及謀劃逃逸路線等，由藍嫌駕駛自小客車、張嫌則騎乘附載兩輪推車之重機車沿防汛便道至廢棄校園後方後，由張嫌翻越校園護欄潛入校園內，持工具大肆破壞校園門窗、櫺檻，竊取值錢可變賣之門框、鋁架、電器設備等物品，藍嫌則在防汛便道上負責把風及接應將竊得之物品搬運至自小客車上，2嫌以為得手欲離開現場之際，當場為警方人贓俱獲，起獲旅窗框架8個、鋁窗架4支等物品，價值約新台幣3萬2000元，警方以竊盜現行犯逮捕送辦。白河分局懷疑2嫌涉及其他類似竊案，也通知鄰近分局並針對竊嫌是否涉及其他刑案陸續清查中。

白河警分局長陳明宏表示，部分校園因少子化而有停辦情形，無人校園易淪為宵小、竊賊覬覦之目標，在此呼籲民眾，若有發現可疑人、車，可立即撥打110報案專線，警方會立即派員前往，同時也會持續加強轄內各廢棄校園、廳舍之巡邏、守望，防止淪為治安死角。

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