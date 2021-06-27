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「記憶拼圖」好神　鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

▲台南市警一分局文化派出所員警莊憲忠（左）及吳宗銘，以「記憶拼圖」查獲2年前涉案竊嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局文化派出所員警莊憲忠（左）及吳宗銘，以「記憶拼圖」查獲2年前涉案竊嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局文化派出所員警莊憲忠及吳宗銘，6月25日上午7時許巡邏經大同路2段某家超商騎樓前，發現1名中年男子行跡十分詭異，而當員警趨前時，該男子神色慌張地衝入超商內躲藏，莊員腦海中出現2年前1起竊案犯案嫌犯身影畫面與該男子相符，經深入追查，該陳姓嫌犯對警方的記憶力瞠目結舌坦承犯案。

該名陳姓嫌犯遇警衝入超商的舉止怪異，讓員警感到可疑，即隨後進入查察了解。員警當場盤詰身分時，該男顯現出異於常人的惶恐不安，且眼神亦不斷向四周掃射，彷彿在搜尋可以逃離現場的路線，其瑟瑟發抖時佝僂的模樣，如同電光火石照亮了員警的記憶，莊員突想起派出所於2019年8月曾受理1件機車置物箱財物遭竊案件，其竊嫌影像身形、動作等特徵與該男子相當貼合，即將其帶返所協助調查。

▲台南市警一分局文化派出所員警莊憲忠（左）及吳宗銘，以「記憶拼圖」查獲2年前涉案竊嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經員警供示當年受理竊案資料，進行比對犯罪相關物證後，令陳嫌瞠目結舌、百口莫辯，坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

記憶如同拼圖，要能短時間內完善全貌十分不易，尤其是年逾2年的竊案，文化派出所警員莊憲忠竟能協同當時承辦員警史育仲，以科學證據、抽絲剝繭地還原犯罪事實，著實令人敬佩。

市警一分局分局長方國璽，除了肯定員警鍥而不捨辦案精神與細心作為外，同時也呼籲民眾，維護社會治安是警方責無旁貸的天職，但也需要居民提供協助，發現可疑的人事物，請打110報請警方查處。

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