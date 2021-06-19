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防疫緊繃驚見女子倒臥公墓 白河警到場救援解除虛驚

▲台南曾姓女子倒臥在東山區公墓墓地，東山分駐所警員劉奇德、林宛蓉等2員前往查處，發現曾女疑因迷途太累癱睡在墓地，帶回照顧通知家屬領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南曾姓女子倒臥在東山區公墓墓地，東山分駐所警員劉奇德、林宛蓉等2員前往查處，發現曾女疑因迷途太累癱睡在墓地，帶回照顧通知家屬領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40多歲曾姓女子騎乘機車從台南永康出門，卻不知為何迷途倒臥於東山第二公墓墓地內，時值防疫緊繃期間，民眾發現以為發生命案報警，白河分局員警緊急到場，曾女突驚醒起身，經瞭解疑因其宿疾病發，無意識騎乘機車至公墓後太累昏睡，經通知遠住宜蘭父母親前來，安全地將曾女交由家屬領回，結束這場虛驚。

東山分駐所警員劉奇德、林宛蓉等2員當日獲報趕至現場，細問甫於墓地上驚醒之曾女，瞭解曾姓女子戶籍地遠在宜蘭縣，現在台南市永康區工作，當日騎乘重機車漫無目的騎至人煙罕至之東山區第二公墓處，疑因太累癱睡在墓地旁，恰巧民眾經過發現女子倒臥墓地一動也不動，以為發生命案，驚嚇之餘趕緊報警處理。

▲台南曾姓女子倒臥在東山區公墓墓地，東山分駐所警員劉奇德、林宛蓉等2員前往查處，發現曾女疑因迷途太累癱睡在墓地，帶回照顧通知家屬領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警到場發現曾女仍有呼吸，曾女也突然驚醒見警在旁神色緊張，問起事發經過均渾然不知，即先將女子帶返派出所查證身分。女子疑因長途騎車致雙手曬傷，員警先協助降溫並提供便當、茶水供其充飢果腹，後續通知遠在宜蘭家人到所。

家屬表示女兒長期深受躁鬱症所苦，有時行為舉止異常，也不清楚其竟能離開公司宿舍而遠至人生地不熟之東山區墓地，幸經警察即時發現並妥適看護，對員警的細心照顧再三致謝。

白河分局分局長陳明宏表示，員警積極熱心協助民眾，正是「讓民眾安心有感」的最佳體現，藉此勉勵全體員警，持續秉持同理心來做好各項為民服務工作。

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