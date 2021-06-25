「錄音檔」散佈枋寮醫院確診假訊息　3人被逮

▲枋寮警分局偵查隊長孔立偉說明偵辦過程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府交辦枋寮警分局轄區枋寮醫院，遭人以語音錄製1分24秒COVID 19確診假訊息，並以LINE群組對外傳播，引發當地居民人心惶惶，枋寮警方獲報追查，已逮獲3名散佈該假訊息的嫌犯，他們表示，基於善意提醒因此轉發，訊後依法送辦。

枋寮警分局獲報後，即通知枋寮醫院公關負責人到案說明，並依法查辦，枋寮醫院公關負責人表示，6月23日12時許陸續收到民眾將該語音檔案傳至該院臉書(FACEBOOK)詢問真實性而得知，並證實該訊息為「假訊息」，但對製造及涉嫌傳播者並未提出告訴。

警方深入追查，找到數名證人發現，該1分24秒COVID 19確診假訊息，係由一名男姓嫌疑人所錄製，再傳播至LINE群組而再轉傳。目前已將涉嫌散佈訊息3名犯嫌帶案偵辦，並將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等移送屏東地檢署偵辦。

分局長簡彥匡表示，相關疫情訊息應以中央疫情指揮中心及屏東縣政府所公布為主，並呼籲民眾應謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

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