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中和男墜樓亡…身分一查竟是竊嫌！女友人掩護身分反間接害命

▲▼女友人掩護中和竊嫌反間接害命。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女友人掩護中和竊嫌反間接害命。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市中和地區13日發生一件墜樓慘案，一名杜姓男子為竊盜嫌犯，當日下午2時許警方前往其住處訪查，女屋主聲稱杜男沒有住在這，其實當下他就在屋內，得知警方正在找他，嚇得從公寓4樓攀牆爬出，過程中卻不慎失足墜樓，掉落至2樓遮雨棚，親屬放棄急救後仍不治身亡。

據了解，63歲的杜姓男子日前在永和地區偷了上萬元的單車，警方循線掌握到杜姓男子身分後，隨即前往中和區保健路一棟公寓進行訪查，當時屋主劉女為杜男的女友人，聽聞門鈴應門，警方出示照片詢問她「我想請問一下，妳有看過這一位先生嗎，我想找他」，劉女卻聲稱杜男住在中和地區，沒在屋內。

警方沒想到他們剛離開公寓，就接獲轉報同樣的地點一名男子墜落在公寓2樓遮雨棚，趕往現場協助將傷者送醫，才得知當時他們要找的杜姓竊嫌就在屋內，聽聞警察按門鈴後，就冒險爬出窗戶企圖逃跑，卻不慎從4樓跌落。

杜男跌落2樓與螫後傷勢嚴重，緊急送往醫院急救，醫師告知家屬因為傷重，必須插管才能維持生命跡象，杜男兒子思量後忍痛放棄急救，院方後續宣告杜男死亡，讓替她掩護的女屋主劉女始料未及。

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