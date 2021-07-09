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水果不會受病毒感染！徐榛蔚訂購彰化葡萄　挺果農顧防疫

▲花蓮縣長徐榛蔚訂購整車彰化葡萄，載運送到花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚訂購整車彰化葡萄，載運送到花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚為力挺果農，訂購彰化葡萄，將轉贈縣內的防疫人員，幫助農民同時也為辛苦的防疫人員補充營養，更希望能夠拋磚引玉讓更多人一起相挺農民！

▲花蓮縣長徐榛蔚訂購整車彰化葡萄，載運送到花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，夏天盛產芒果及葡萄，不過受到疫情影響，芒果及葡萄都有滯銷狀況，希望發揮拋磚引玉效果，帶動社會各界一起響應，支持台灣四季盛產的各式農產品。徐榛蔚說，台灣葡萄及芒果美味可口，香氣逼人，請大家不要因為疫情新聞而恐慌，水果不會受到病毒的感染，希望大家安心採購享用，用具體行動支持果農友，避免果農一年的辛勞耕耘化為烏有。

▲徐榛蔚將轉贈葡萄給辛苦的防疫人員補充營養。

徐榛蔚將轉贈葡萄給辛苦的防疫人員補充營養。

徐榛蔚說，在洽詢訂購葡萄和芒果的過程中，感謝彰化縣政府農業處、屏東縣政府農業處、彰化縣大村鄉農會、屏東縣枋山地區農會和枋寮地區農會，協助推薦當地優質的水果，雖然這一次因為屏東芒果訂單增多，未搭上訂購的列車，但只要農產品熱銷，都是十分讓人高興的事情。

縣長徐榛蔚指出，國內新冠肺炎疫情雖有趨緩跡象，依然不可鬆懈，期待未來中央開始微解封，花蓮縣政府也持續準備各項產業復甦振興工作，縣內各項防疫工作亦全力完善，這次向果農訂購葡萄，慰問本縣醫護、消防、警政等第一線的防疫人員，不僅是用行動來支持農民，也對全體防疫人員的辛苦，表達由衷的感謝之意。

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