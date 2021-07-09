醫辦「拚清零再三級2個月、開放解封」投票　3千人各半戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

雖然全國三級警戒延長至7月26日，但13日起各縣市陸續遵循中央規範微解封。兒科醫師楊為傑在個人臉書舉辦投票，想看看大家究竟是支持全面清零、必要時再次三級警戒2個月，還是支持與病毒共存、開放國境加境內解封，沒想到投票開辦僅8小時，就有1631人力挺前者、1209人選擇後者，兩邊持續拉鋸中。

▲板橋江寧黃昏市場施行分流人車控管，雖然有人潮，但仍不及以往盛況。（圖／記者湯興漢攝）

針對三級警戒7月13日起逐步微解封，楊為傑在個人臉書《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》PO文談及此事，雖然他僅表示「我覺得有點……嗯」，但因為很好奇大眾的想法，於是決定舉辦投票調查，第一種選擇是，支持台灣清零，即使疫苗施打率提高，還是要清零，並死守國境，假如確診數又衝到單日500例以上，就再次三級警戒2個月。

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第二種選擇則是希望大眾學習與病毒共存，提高疫苗施打率是為了降低重症率以及死亡率，不必太重視確診數，只要重症病例數和死亡病例數沒有增加，政府應該進一步開放國境，境內也要逐漸解封。楊為傑提醒，如果認同選擇一請按大心的表情符號，如果認同選擇二請按哈的表情符號。

▼▲楊為傑好奇大家的選擇，於是在臉書舉辦投票。（圖／翻攝自Facebook／白袍旅人-兒科楊為傑醫師，下同）

沒想到PO文僅僅公開8小時，就吸引3134名網友按讚表態，其中按「大心」的有1631人、按「哈」的有1209人，雙方人數仍在變動中。底下的留言區也分成兩派熱議，「我選1，我沒本錢可以與病毒共存」、「選1，微解封感覺不行，我對台灣人有信心，但總有些人……」、「目前選1，原因是還沒打到疫苗，如果打到了會選2，選擇1也因為慶幸自己經濟能力還可以撐，所以會希望能盡量防堵，越安全越好」。

另一派人則認為，「選2，世界受到病毒的影響，已經回不去原本的狀態了，學著共存才是接下來大家要面對的課題」、「病毒不會消失，要學習與病毒共處，接受每一個未來的變化，力拚疫苗覆蓋率，自身做好防護」、「未來應該會走向流感化，要試著跟病毒共存了，但台灣目前疫苗施打率還是太低，應該至少一劑70％，才能正常生活」。

▼網友留言討論。