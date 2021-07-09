善耕365／社工師的安寧手記　與死亡面對面我們都需要的「善終」

文／邱瑀庭、圖／pexels

編輯／善耕365

「阿仁（化名）走了喔！」社工師的一語，劃破了辦公室的寧靜。阿仁是我在社工路上服務的第一個離開的病人。

有別於社福機構裡的社工師，醫院裡的社工師需要直接面對生死，也是個案發生狀況時的第一接觸者，像是家暴、路倒、兒童保護等等；做第一線的攔截即時通報與保護個案，協助病人順利就醫，給予適時的幫助、經濟補助、情緒支持等。

那天，正值壯年時期的阿仁（化名）因食道癌末期合併多處轉移路倒被送進了急診室，滿身刺青的背後藏著許多我們無法想像的過去，阿仁是一位無家者，長期露宿公園、街道的小長椅，依靠著打零工的微薄收入維生，偶爾的網咖包夜對他來說都是奢侈，社會局也聯繫不到他的家人，對於當時初出茅廬的我是一大衝擊，當時的景象依舊歷歷在目。

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雖然不明的過去讓他成為醫護人員口中的棘手個案，但當時督導的一句話：「不論你之前的生命是如何，我們參與了你的後半段，希望你好好的。」 讓我十分感動，轉介到安寧共照後，護理師像我講解了阿仁的斷層掃瞄，來不及接受化療與已安排好轉院的放射線治療，阿仁就在睡夢中闔眼了，也許阿仁的人生後半段並不漂亮，但沒有折磨的睡著了，我想對阿仁來說應該是最好的「善終」。

「善終」有多種姿態，什麼是真正的善終呢？有人選擇在安寧病房安詳地過完人生、有人選擇環遊世界完成夢想、有人選擇和最愛的人見一面，也有人無法選擇，在人生正精彩時劃下生命的句點…

肺癌末期的阿桐（化名）爺爺高齡91歲了，由於腫瘤壓迫到氣管造成阿桐爺爺呼吸困難，故醫師開立嗎啡藥丸舒緩阿桐爺爺的症狀，但阿桐爺爺對於未來感到絕望，也有結束生命的念頭，他認為吃藥就會活更久，因此住院期間說什麼都不願意配合，當看到阿桐爺爺呼吸不順地同時把藥丟掉，一旁的女兒看的十分不捨，此舉更讓醫護人員傷透腦筋，家人們也因此關係緊張。

其實阿桐爺爺住的病房就是俗稱「安寧緩和醫療」的病房，緩和醫療主要緩解病人各種不舒服的症狀，不以治癒疾病為目標，協助病人與家屬面對疾病出現的各種症狀與感受並適時提供支持 ，雖然最後阿桐爺爺乖乖服藥，也在睡夢中離開了世界... 但在醫院這個與死神拔河的戰場， 讓我不斷思考我們的醫療是如何看待死亡。

搭上人生末班車， 預先準備才能不遺憾！

你會希望如何善終呢？ 上述案例中阿桐爺爺的「安寧緩和醫療」與現行實施的「病人自主權利法」（以下簡稱病主法）不同，過去「安寧緩和醫療條例」主要是「拒絕過度醫療」，但無完善保障病人預先選擇的權利，只能在末期避免病人受到過度醫療的痛苦，但「病主法」的出現改變了全台灣人的宿命。

於108年1月6日正式施行的「病主法」，著重「自主選擇」重視的是病人的意願，可以讓病人自己做決定，也可以避免受到家屬影響，社工也有更大的空間邀請家屬與病人一起做討論（法律明定醫院需提供「預立醫療照護諮商」，確保病人可獲得由醫師、護理師、社工組成的專業諮商服務）。





▲病主法與安寧醫療區別、病主法重點。（圖／善耕365重製。資料來源／衛福部、臺北市立聯合醫院。）

根據北市聯醫研究顯示，2019年參與預立醫療照護諮商(ACP)有超過6成諮商動機為期待尊嚴善終及預作生命安排， 更有8成5選擇不接受維持生命治療和人工營養及流體餵養。從中可以發現當病人能有機會做出選擇時，多數希望能有尊嚴地離開，也能看見現今社會對「生命」的重視。

身為社工師，必須協助家屬去跟最親近的家人告知末期疾病，有些家屬也會希望不要告知病人病情、或是病人不希望家屬知道病情，每每面對這種時候真的很兩難，雖然這樣重大的生命宣判，壓在社工的角色上，但為確保病人的權利，必須鼓起勇氣協助告知，因為我相信，這是病人走上人生的末班車時，最不留遺憾的方式了！

天堂的階梯：陪伴病人走過道謝、道愛、道歉、道別

醫院包含了一個生命的起點與終點，在嬰兒室你能感受到生命充滿著希望，同時看到在各病房醫療現場，會時時提醒著自己要把握當下，珍惜生命的存在，把每一天都過的精彩。

我希望能讓每一個病人在生命結束前都能微笑的離開，這份善終的權利是屬於自己的，若連生命的尊嚴都被剝奪，是很可惜遺憾的事情，每個人可以在自己意識清楚時，為自己提前準備「善終」，社工師可以引導病人說出有沒有「想做的事情？」、「最想看的風景？」、「想實現的夢想？」等，盡自己所能幫助病人，願每一個人在閉上眼的那一刻都是不帶遺憾地離開。

人生中該完成的功課，誰都逃不了，死亡是每個人都必須要面對的。當你闔上眼時，是否也希望安詳不痛苦地離開，生命圓滿的結束，並期待著下一個生命的開始？

今年因新冠肺炎的緣故，讓我們感覺到「死亡」離我們並非那麼遙遠，生命的稍縱即逝提醒著我們，該更加珍惜地度過每一天。我想，唯有坦然地與死亡面對面，我們才能深刻體悟「活著」的美好；預先準備好善終的方式，在 「善終」 那一刻當你踏上天堂的階梯，身心靈都平安的「善終」。 身為社工師雖無法替病人做決定，但保障病人、陪伴病人走過道謝、道愛、道歉、道別美好的四道人生，也許這樣能減少病人心中的一點遺憾吧！

原文取自【善耕365公益媒合平台】《社工師的安寧手記：與死亡面對面，我們都需要的「善終」》

【作者資訊】

作者：小太陽社工師-邱瑀庭

社會工作是一個以生命服務生命的職業，期許自己以一個專業的角度用溫柔的筆觸寫出對生命的體悟，像一顆溫暖的太陽照亮世界黑暗的角落。

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