善耕365／儘管生意受挫　店家連夜趕工也要送出百份愛心餐！

文／善耕365、圖／哩賀涼麵 提供

100斤的涼麵一鍋一鍋的煮，就怕麵條的口感沒有煮好，沒有辦法讓辛苦的一線人員吃到好吃的涼麵。 三級警戒後，位在中和的哩賀涼麵，為了送出愛心餐，陳老闆與工作人員連夜加工趕包醬料，每一道手續都是手工製作，陳老闆説想把對於醫護人員的尊敬與關愛，都放進每一道涼麵的製程裡。既使煮麵煮到手酸手麻，也只有一句話「我 願 意！」。

哩賀涼麵在疫情爆發前，就在店裡固定提供愛心待用餐。起初是因為本身是深耕地方的店家，偶而會遇到要幫助的人前來，所以就開始做起愛心待用餐，一開始每個月提供20份，經過幾位好朋友私下支持增加到每週35份，顧客得知也會主動認捐一兩份，幫助日常中需要的人，先前也與社會局有合作，捐助給無家者。

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▲涼麵看似簡單，但其實從備料、煮醬到處理配菜，手續繁雜，為了讓一線醫護吃到新鮮、有溫度的涼麵，他們連夜趕工。

盡自己微薄小力，希望傳遞溫暖下去

疫情爆發後，老闆陳乃綺表示警戒後的頭幾天幾乎沒有客人，生意也是很慘淡，但由於這間店在這已經營五年以上，跟當地有感情，陸續 有些老客人會來購買，大約能維持住五成生意，勉強還過得去，但每日看見警消醫護們站在前線面對著許多生死存亡，相當心疼他們，希望盡自己微薄小力，傳遞溫暖下去，因此開始贈送一份份的涼麵到醫院及派出所等。警消醫護人員在大熱天穿著防護衣值勤，看到這碗涼麵送上時感動不已。

「這陣子送餐給警消醫護，他們眼神裡流露著誠懇然後一直向我道感謝，每每送餐，我都覺得應該是我要感謝他們才對！日日夜夜的在戰場為我們守護著，面對強大的壓力，還能如此熱情的跟我們道謝。」陳老闆回想起一幕幕送餐過程，覺得相當感動。

▲送餐至永和耕莘醫院及中和雙和醫院，醫護人員非常開心。

餐盒上逐一手寫暖心話語 ，感動前線人員！

陳老闆原本認為為善不欲人知，但沒想到朋友們知道後，也主動加入協力捐出更多餐點，覺得能給更多人溫暖這樣也挺好的，也強調不是愛現想出名才去送愛心涼麵，而是真的非常心疼在第一線為我們努力的醫護人員，決定送餐也是經過一番爭扎才決定去做，只希望醫護人員在用餐的同時能夠真正的感受到大家送給他們的溫暖。

店家的溫暖，不僅透過美味的涼麵傳遞，更透過一筆一劃在餐盒上寫下祝福傳遞到每個人心裡。



▲陳老闆私底下號召平時單車同好的朋友，不僅只是捐餐，也在餐點上寫上每個人的祝福話語。

「我能做的只是一碗涼麵而已。 在艱難時刻，警消醫護挺在第一線任勞任怨還要被民眾罵，但仍保持著抗壓性，真的非常敬佩，所以我再辛苦也要做。」 陳老闆警戒後已經送出近四百份餐，下週仍還會繼續送餐，也表示若有哪裡需要餐點，也會盡可能幫忙！

面對疫情嚴峻的考驗，各行各業都不好過，店家透過小小舉動，大大的溫暖了前線的人員，讓拿到涼麵的戰士們有了努力的動力。希望每個人都能透過自己的力量，為這個社會做點事情，期盼疫情能早日過去。

原文取自【善耕365公益媒合平台】《疫情下的暖心！儘管生意受挫，涼麵店連夜趕工也要送出百份愛心餐！》