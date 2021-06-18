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善耕365／疫情下的暖心　「 資源疫起來 」公益資源平台誕生

圖、文／善耕365銀色大門

在疫情期間，我們發覺許多地方不僅缺人也缺物，但有些單位想要提供幫助卻不知從何下手。在台北萬華、中正等區，有方里長、芒草心等在地社團組織整合，但是全台各地仍需要大家的幫助，物資需要媒合、人力需要串連、愛與善要有平台讓這些心意準確、有效地流動！

善耕365基金會的初衷，就是希望365天的每一天都有一個人做一件好事，這樣天天都有好事發生，並媒合全台志工/資源，因此我們與銀色大門共創了這個平台「資源疫起來」社團，從送醫療物資到提供人力幫助，都能夠在這樣的社團裡面發布消息，進而獲得需要的資源。

讓疫情之下的恐懼和擔憂般的積雪，有了希望與善意的暖流漸漸消蝕。

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你是需要資源的、你是有資源的，歡迎加入！

疫情之下，許多弱勢、社福機構的資源、人力問題快速浮現.....我們想透過社團協助整合，我們以網路雲端共同協力的力量，遠距串連資源，解決『資源不及分配』的問題！
→ 急需資源與人力需求的單位與個體戶！
→ 有資源與人力，卻不知道能提供到哪裡！

「資源疫起來」 社團，供基金會、法人團體、到全台有需求與有資源的任何一人張貼資訊，歡迎願意愛心提供資源！以及需要資源的您！將需求與能提供的資源，大聲說出，一起整合愛心供需兩端的連結。


---「資源疫起來」發文格式範例---

【我是社福團體-「社福名稱」】 #求物 (or #求人)
需求地區：（全台/某縣市/某社區）
資源需求：急需兩袋米
詳細說明：

【我是企業】 #捐物
提供地區：（全台/某縣市/某社區）
提供資源：（可提供的資源）
詳細說明：

【我是民眾】 #捐物 or #捐力
提供地區：（全台/某縣市/某社區）
提供資源：（可提供的資源）
詳細說明：
補充：（想要開立證明）

善耕365 與您齊心抗疫！

在疫情嚴峻下， 讓需要的資源的人被看見，讓有資源的人知道可以提供給需要的人。邀請各位一起加入「資源疫起來」社團，為身邊的受助者提供幫助，協助轉貼或關注！

原文取自【善耕365公益媒合平台】

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