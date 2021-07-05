善耕365／做公益不必等長大　這5招灌輸孩子慈善觀念！

文／善耕365、封面圖／pexels

在兒童教育中，錢並非禁忌的話題，從小灌輸孩子正確的金錢觀念，讓孩子正確知道「金錢」在我們人生中所扮演的角色，是非常重要事情！在與孩子們談論錢的過程中，教導孩子如何回饋社會，對於建立孩子同情心、社會關懷意識也至關重要！善耕365整理了國外教育的建議方法，提供你5項撇步，不妨教導孩子慈善的觀念，讓他完成一件利他、助人的好事！

1. 以身作則「你必須付出，才能教你的孩子付出」

孩子在成長的過程，是仰賴視覺經驗學習者。灌輸孩子慈善觀念的最好方法是就是做給他看！透過實際的執行，而且不是偶爾做一次，將投入公益的行動養成習慣，這樣你的孩子也會把這行為視為他們生活的一部分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 多談論、多討論「給予」

除了為孩子樹立一個好榜樣之外，進行有關「給予」的對話也是非常重要的。

可以討論正在支持的公益計畫，向孩子解釋為什麼要為特定機構付出行動或金錢；例如“解釋少一頓豐盛的晚餐，是如何養活其他 30 個家庭。”、“少買一份玩具，是如何能拯救到動物”等等，並討論以這項計畫帶給你的感受！透過這些討論也能夠告訴孩子，與許多弱勢者相比，我們身處的環境有多麼幸運。



3. 尋找志工活動及進行捐贈！

沒有比實際行動來告訴孩子公益的更好方法了；善耕365建議家長尋找符合孩子興趣、熱忱的志工服務機會，更能夠激起孩子投入公益的意願哦！

除了志工服務外，也可以鼓勵孩子將玩具、衣服和書籍進行捐贈。同時要與孩子討論讓他們了解，並非每個家庭都能擁有足夠的玩具、衣服。在去年聖誕節，美國的Alvarez讓 2 歲的兒子將他不再玩的玩具送給有需要的孩子。Alvarez發現兒子的反應回饋相當好，不僅認同這項行動，也已經在設想今年要挑選哪樣玩具送給其他孩子。

家長正向的強化及鼓勵孩子們非常有效！如果你看到你的孩子很慷慨，請讚美他們，有他們的付出將對社會有更多幫助。

4. 零用錢三分法

如果你的孩子獲得了零用錢或壓歲錢，家長可以協助把理財的相關知識帶入孩子生活當中，教導孩子將手上的錢分成三個部分，一部分用於他們想花的事情，一部份儲蓄，一部份用於回饋捐贈。

善耕365建議孩子使用兒童專屬的記帳工具。市面上有許多兒童專屬的記帳工具，例如app、記帳本等可以一步一步引導孩子思考，給予孩子正確的金錢觀念，透過記帳工具也能追蹤孩子的支出使用方式，家長也能在給零用錢的過程中，讓小孩透過練習，養成使用錢的好習慣。

5. 設立「慈善基金(捐贈者建議基金)」（donor-advised fund）

若情況允許，可以為家庭設立一個慈善基金。慈善基金是個專用於慈善捐助的專款帳戶。透過基金的建立與捐贈也可以進行稅收減免，作更長時間的投資與回饋。這項設立不僅會教導孩子有關投資和稅收的知識，也會讓家庭聚在一起，討論決定想要支持的公益團體。



原文取自【善耕365公益媒合平台】《做公益，不必等長大！這5招灌輸孩子慈善觀念！》

-------------

本文參考資料

1. 〈5 Ways to Teach Kids About Charity and Giving Back〉