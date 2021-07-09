爭取社工納公費疫苗接種對象　徐榛蔚：2度函報中央未獲回應

▲花蓮縣長徐榛蔚關切社會工作人員安危，籲中央納入公費疫苗順序，盡速全面施打。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

針對民眾關心花蓮縣內社工員施打公費疫苗規劃與進度，花蓮縣政府於6月16日及7月7日兩度發函衛生福利部，縣長徐榛蔚呼籲中央將「花蓮縣社會工作專業人員」納入疫苗公費接種對象。

徐榛蔚表示，長者照護與長照服務，在第一線的社工員尤其重要，感謝所有第一線的社工員在疫情期間仍堅守工作崗位，讓每個家戶都能安定，因為重視每位社工員的健康安全，先前已2度向中央提出社工員應享有公費疫苗施打的資格，再次呼籲中央應將「花蓮縣社會工作專業人員」納入疫苗公費接種對象，保障社工員的健康。

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縣府社會處表示，關於社工員施打疫苗的部分，花蓮縣政府於6月16日及7月7日兩度發函將造冊名單送衛生福利部核定，建請將「花蓮縣社會工作專業人員」納入疫苗公費接種對象，排除疾管署已納入公費施打對象之社工人數，經發函統計調查意願共計475名公部門及私部門社工員尚未施打疫苗，截至7月8日止尚未收到衛生福利部回函。

目前花蓮縣內社工員施打情況，住宿型長照機構社工員已施打31人；身障服務社工員已施打7人；托育及早療機構社工員43人已完成施打；兒少安置機構社工員18人已完成施打；居家式及社區式長照機構社工員已施打16人，尚有20人，預計下週施打；保護性社工員71人，預計下週施打。

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