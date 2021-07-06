喝藥酒上路！台南男國道開300公里北上　被攔查揪出「曾5度酒駕」

▲台南一名陳姓男子今年3月被發現酒測，遭依公共危險罪送辦，才被發現曾5度酒駕上路。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台北報導

台南一名陳姓男子今年3月從台南自家先飲用一瓶藥酒後，獨自駕車北上找朋友，在行經北市民族東路與松江路口時被酒測攔檢，酒測濃度0.25毫克，被依公共危險罪送辦，事後更發現陳男曾因多次酒駕被抓，光是有案紀錄的就高達5件。台北地院審理後，判處陳男有期徒刑6月，併科罰金20萬元。

2021年3月下午6時許，陳姓男子先是在自家服用一瓶藥酒後，為了要北上找朋友，獨自駕車行駛超過300公里，在國道上一路酒駕到台北，最後行經北市中山區民族東路與松江路口時，被酒測攔檢，一測才發現陳男酒測值高達0.25毫克，被警方依公共危險罪嫌移送法辦。

台北地院審理後更發現，陳男有多起酒駕被訴紀錄，其因酒駕而有案可查的案件數更高達5件，分別在2012年被處以緩起訴處份、2015年被判有期徒刑3月與2020年各因酒駕被判有期徒刑4月、5月與6月，光是在去年的酒駕紀錄就佔了3件，今年3月又再度酒駕上路，還在國道上開了至少300公里的路程。

法官審酌後認為，陳男明知飲用酒類後不得駕駛動力交通工具，無視自己與他人生命安全，貿然開車上路，不過考量其學識與經濟能力後，依公共危險罪判他有期徒刑6月，併科罰金20萬元，得易科罰金，罰金部分則可服勞役。

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