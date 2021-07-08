柯文哲恐嚇公布「總統府打疫苗資料」　北市：沒名單！

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日接受媒體人趙少康訪問，提到要恐嚇民進黨，別忘記很多疫苗的帳算在北市府，包括總統府有幾支「都有帳」，到時候就做表格公布；事隔一日被總統府回擊，一切禁得起檢驗。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，有資料但是沒有名單，除非有必要，不然不會向醫院查詢。

北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對指揮中心宣佈微解封、柯文哲稱2日環南市場是被設局、柯文哲說不排除公布總統府施打名單、環南市場大規模PCR等議題做回應。

被問到柯文哲7日稱，要公布總統府有多少支疫苗，結果被總統府回嗆一切禁得起考驗，總統府、國安局跟外館各掛多少支疫苗在北市，可否公布接種名單？對此，柯文哲本人並未回應，而是交給一旁的蔡炳坤說明。

蔡炳坤指出，在第二類的疫苗接種當中，也就是中央、地方政府防疫人員，中央機關大多數都在台北地區，所以中央官員在台北市附近接種疫苗是很近便性的事情，整個作業上是由中央各部會按照需要的名單造冊，會先接洽醫院，然後再把疫苗送到醫院，讓造冊同仁可以去醫院接種。

蔡炳坤說，北市這邊相關資料是每家醫院、哪些部會、多少數量，因為是整個北市範圍內，所以這邊資料都有，「但是所謂名單的部分，我們是沒有的，除非必要，我們是不會向醫院去查詢。」

▼台北市長柯文哲、蔡炳坤。（資料圖／北市府提供）