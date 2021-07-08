交通部僅紓困高捷！北捷抗議：切莫政治凌駕專業　「病毒不分公民營」

▲全台三級警戒期間，搭乘台北捷運人數減少，北捷不滿交通部僅替高捷紓困，8日發聲明抗議。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

有媒體報導，交通部上週報請行政院核定的紓困方案，全國軌道單位只有高雄捷運被納入，引發台北捷運公司不滿與抗議，8日晚間痛批，之前是疫苗、現在是紓困，疫情期間全國百工百業均受到莫大衝擊，因此運量大幅下降、虧損嚴重，呼籲交通部將北捷等軌道業納入紓困方案補助對象，「切莫政治凌駕專業，甩鍋推卸責任！」

有媒體於7日報導，交通部上周報請行政院核定的紓困方案，全國軌道單位只有高雄捷運被納入，理由是高捷是全台唯一民營的大眾捷運公司，而紓困條例基本上對象為民營公司。

對此，台北捷運公司8日晚間發出聲明表達不滿和抗議，北捷指出，交通部繼疫苗「掛一漏萬」後，紓困方案再度漏了台北捷運，值得玩味的是，軌道單位先前只有高鐵被納入，交通部為此特別修訂紓困辦法，將高捷納入補助名單之中。

台北捷運公司表示，之前是疫苗、現在是紓困，然而病毒並不分公民營單位，疫情期間全國百工百業均遭受莫大的衝擊，國內各軌道業，不分公營、民營齊心配合防疫，鼓勵民眾少出門、居家辦公等，因此運量均大幅下降，虧損嚴重。

北捷統計，還沒有宣布三級警戒之前，4月份平均日運量為201萬人次，5月平均日運量則銳減到113萬人次，6月平均日運量更雪崩式下滑到僅有44萬人次；收入方面，6月客運收入為3.09億元，與2020年同期12.54億元相比，減少9.45億元，減幅高達7成5。

北捷提及，該篇媒體報導內容稱，交通部表示，台北捷運、台中捷運、桃園捷運等均為公家公司，主管機關為縣市政府，若有必要可透過縣市政府衛生主管單位予以協助，但「全國軌道業的最高主管機關如此『甩鍋』，實在令人不解！」

台北捷運強調，請全國軌道業最高主管機關交通部，比照其他民營大眾運輸業者，將北捷等軌道業納入紓困方案補助對象，照顧交通業同仁、安定就業環境，維持系統營運安全及永續經營，「切莫政治凌駕專業，甩鍋推卸責任！」