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桃園75歲以上長者接種率奪冠　鄭文燦：7月底前疫苗覆蓋率可達25%

▲桃園市長鄭文燦15日視察65歲以上者者疫苗施打狀況，並向長者問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日視察65歲以上者者疫苗施打狀況，並向長者問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦表示，桃園市75歲以上長者施打率近75%，高居全國第一，感謝第一線醫療團隊提供優質接種環境與服務，提升長者施打意願；此外，日前蔡英文總統期望全國疫苗覆蓋率在7月底前能達25%，桃園市目前覆蓋率已相達20%相當接近，有信心能在月底前順利達成目標。

鄭文燦15日上午分別前往桃園巨蛋體育館、慈文國中、新街國小、楊明國中與南崁高中視察社區接種站運作。鄭文燦指出，今日為65歲以上長者施打新冠肺炎疫苗最後一日，籲請所有長者盡快完成接種，免於重症或死亡之風險。非常肯定市府團隊與醫療院所配合無間，也建立精準、有序、友善之施打環境，提高桃市長者接種意願，接種率已成為全國第一。

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▲桃園市長鄭文燦15日視察65歲以上者者疫苗施打狀況，長者依序坐定位等後醫護人員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日視察65歲以上者者疫苗施打狀況，長者依序坐定位等後醫護人員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，目前本市75歲以上長者施打率近75%，65歲以上施打率也超過70%，若加上醫療院所之數據，施打率將會更高。另外，蔡英文總統希望7月底全國疫苗接種覆蓋率能到達25%，以桃園為例，目前覆蓋率已相當接近，截至今日為止，全市疫苗覆蓋率近20%，有信心能在7月底順利達成目標。

鄭文燦還說，桃市針對65歲以上長者採取分齡、分組，精準分流方法，讓長者可依照疫苗接種通知單資訊，在指定時間、指定接種站完成疫苗接種。市府針對社區接種站規劃許多貼心服務，例如提供愛心計程車接送，累計服務約4萬2000趟次，每個接種站配置2部復康巴士與輪椅，另外還針對整體環境包括動線、配置與服務都很到位，貼心措施廣獲長者肯定。

▲桃園市長鄭文燦呼籲，16日起開放第九與第十類對象，籲請民眾踴躍接受疫苗施打，圖為護理人員準備疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦呼籲，16日起開放第九與第十類對象，籲請民眾踴躍接受疫苗施打，圖為護理人員準備疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，第9、10類接種對象明（16）日起開放施打，未來三輪都是接種AZ疫苗，鄭文燦強調，AZ與莫德納都是很好的疫苗，請市民放心接種，打完疫苗記得多休息、多喝水，期盼在全民努力配合下，逐步提升接種率，建立疫情防護網。

►「即日起，我退出老化黨。」

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