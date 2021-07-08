太平山遊樂區及部分自然步道　7／13起總量管制微解封

▲▼7/13日起羅東林管處開放太平山等部分森林育樂場域，提供民眾安心遊憩場所。。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區及自然步道，配合8日中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒微解封，在防疫指引落實相關措施下，自7月13日起開放部分森林育樂場域，提供民眾安心遊憩場所。

羅東林管處所轄森林育樂場域微解封如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

太平山國家森林遊樂區

1.調整開園時間06:00-18:00。

2.園區人數動態總量管制800人，到達管制人數後採一進一出，當入園人數達600人時，於前往太平山途中公路總局的6處電子看板開始預告管制。

3.入園實施體溫量測及實聯制。

4.據點分流管制

（1）鳩之澤溫泉區同時段200人，溫泉設施僅開放家庭湯屋，大眾池(裸湯及戶外SPA)暫停開放。煮蛋槽區域同時段至多30人。

（2）翠峰湖景觀區同時段300人。

5.自然步道人數管制: 鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林步道及望洋山步道同時段100人；翠峰湖環山步道及台灣山毛櫸步道同時段150人。

6.住宿降載至5成以下，餐飲服務依照相關防疫指引辦理，餐點改為盒餐，不提供合菜服務。

7.蹦蹦車及中間展示館暫停開放。

8.鼓勵遊客使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式。

羅東林業文化園區

1.管制時段08:30-16:30。

2.園區人數動態總量管制300人，實施單一入口入園，僅開放自中正北路120巷入園(羅東林管處大樓左側)，其餘112、114、122、124巷、北區及南區出入口暫停開放。

3.入園實施體溫量測及實聯制。

4.展示館不開放。

5.賣店（義美吉盛、木育森林館、日光山茶書院）遵照防疫指引辦理人數管制。

6.竹林咖啡館僅提供外帶服務(戶外之林鐵車廂用餐區暫停開放)。

自然步道開放情形

僅開放金瓜寮魚蕨步道、新店獅頭山步道、礁溪跑馬古道及拳頭姆步道等4條自然步道。新寮瀑布步道因工程施工中暫不開放，另7條自然步道，包含聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、蘇花古道-大南澳越嶺段、朝陽步道及南澳古道，考量須經過原民部落及配合宜蘭縣政府仍暫停開放所轄風景區，因此，持續暫停開放。

更多熱門新聞

►男大生走向「員山福園」後消失 警消連4天動員陸空找人任務曝

►一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷 4足跡曝

►才說宜蘭大溪漁港爆恐怖人潮 2確診者真的有來買海鮮滯留1小時

►「QQ枕」激殺4顆9120元→800元！中空纖維超好睡、機洗不變形