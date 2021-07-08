全台速食店「微解封」懶人包！麥當勞不跟進、摩斯開放內用

▲全台各大速食店「微解封」措施一次看。（圖／記者林裕豐攝）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，全台三級警延續至7月26日，但針對各行業實施「微解封」鬆綁，包括餐廳實施隔板或採梅花座，並遵守5大指引，可開放內用。而全台各大速食業者也陸續宣布防疫新規則，其中麥當勞、頂呱呱「不跟進」開放內用，但漢堡王、摩斯漢堡將於7/13起開放內用，相關新規《ETtoday新聞雲》一次整理！

▲麥當勞不跟進開放內用，僅提供外帶、歡樂送。（圖／記者湯興漢攝）

►麥當勞

台灣麥當勞公告，為維護顧客及員工健康，全台麥當勞原實施的「暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，仍持續延長至7/26」。期間歡樂送全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施同步延長。而門市仍採單一入出口並進行實聯制，入內須測量額溫，體溫達37.5度不得入內，而使用得來速之消費者，也須戴口罩並於完成實聯制後購餐。

►頂呱呱

頂呱呱表示「街邊店依舊暫停內用」，只提供外帶服務；但百貨門市、副品牌餐廳則配合百貨處理。

►漢堡王

漢堡王宣布，7月13日起將遵照政府微解封內用條件，開放內用座位區，包括維持實聯制、社交距離宣導、戴口罩宣導告示、梅花座標示，以防護顧客安全，對內則持續強化員工定時消毒作業、健康管理宣導等相關應變。

▲摩斯漢堡自7月13日起開放店鋪內用服務，採梅花座及用餐區隔板設置。（圖／業者提供）

►摩斯漢堡

摩斯漢堡自7月13日起開放店鋪內用服務，採梅花座及用餐區隔板設置，使用簡訊實聯制登記。顧客進入店鋪前須配合掃描，並以單一出入口進出店鋪，但「廁所不開放使用」，避免接觸感染風險。

而餐點一律以外帶規格包裝，提供消費者安心享用，外場服務人員配戴口罩及面罩、內場人員配戴口罩、工作帽。摩斯也表示，將以最高規格標準為顧客持續提供安心安全的用餐環境，全民共同落實遵循防疫準則。同時歡迎消費者先行下載MOS Order App事先點餐，方便現點現做餐點內用免等待、外帶或是外送至家中。

►肯德基

目前肯德基正在整體評估中，有進一步消息將公告。

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